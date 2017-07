Verzierung für die Alte Post

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Liegt die Alte Post in Gransee sonst eher im Dornröschenschlaf, herrschte dort am Mittwochvormittag reger Trubel. Dutzende Kita-Kinder, dazu Erzieherinnen und Erzieher sowie Verantwortliche von Gewo und Amtsverwaltung hatten sich für die offizielle Übergabe des farbenfrohen Kunstwerks versammelt, das von Jungen und Mädchen aus dem "Bärenwald" sowie dem "Zwergenland" gestaltet wurde.

"Eine ganz tolle Aktion", kommentierte Gewo-Chefin Marion Schönberg. Das Ergebnis spreche für sich. Bereits Ende April habe es bereits eine Abstimmungsrunde mit den Kitas gegeben, und dann ging es auch schon los. Die Kinder entwickelten Ideen, Gewo-Mitarbeiter Tony Stein grundierte die Wand und mischte die Farben für die Kinder an, und Astrid Sadowski übertrug die Zeichnungen der Kinder- so etwa das Ruppiner Tor, die Warte und die Feuerwehr - in Umrisse auf der Holzwand, die dann auszumalen waren. In der Kita "Bärenwald" begleitete Carsten Jerosch die Aktivitäten, in der Kita "Zwergenland" Liane Lebelt.

"Im vergleich zu vorher, sieht das schon sensationell aus", lobte auch Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke vom Amt Gransee. Nun bleibe zu hoffen, dass die Granseer auch Respekt vor dem Werk der jungen Künstler haben und es nicht verunstaltet werde..