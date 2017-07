Risiken und Folgen des "Systems Merkel"

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (MOZ) Nicolas Sarkozy hat jüngst seine Erfahrungen mit Angela Merkel in dem Satz zusammengefasst, die Kanzlerin warte stets die letzte Sekunde der letzten Minute ab, ehe sie sich entscheidet. Der ehemalige französische Staatspräsident bestätigt mit diesem Befund eine gängige Interpretation des Führungsstils der CDU-Vorsitzenden. Die gelernte Physikerin denkt nicht nur vom Ende her, wie es oft heißt, sondern führt auch so. In dieses Muster scheinen viele Entscheidungen Merkels zu passen - der Atomausstieg, der Abschied von der Wehrpflicht, die Ehe für alle. Es waren Kehrtwenden, die mindestens Teile ihrer Partei und Anhängerschaft irritierten, und meistens brach ein Streit darüber aus, ob die Kanzlerin einen Konflikt taktisch klug beiseitegeräumt oder eine für die Union konstitutive Position aufgegeben hatte.

Die Folgewirkungen ihrer Volten blieben bislang bis auf eine Ausnahme überschaubar: Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle wurde Merkel allerdings ihrer Devise untreu, immer schon das Ergebnis politischer Entwicklungen zu bedenken. Das hatte schwerwiegende Konsequenzen, aber nicht für die Kanzlerin. Sie steht in diesen Tagen so unangefochten da wie kaum jemals zuvor. Das strahlt nicht zuletzt auf das Regierungsprogramm ab, das die Union zum Start in den Wahlkampf vorgelegt hat. Es atmet den Geist von Kontinuität und Berechenbarkeit, man könnte auch sagen: von Langeweile und Mutlosigkeit. Der Verzicht auf Konturen und Experimente ist die Konzession von CDU und CSU an ihre Spitzenkandidatin. Die Kanzlerin wirbt um Vertrauen in ihre ganz persönliche Art, Macht auszuüben. Es spricht momentan viel dafür, dass ihr Kalkül zum vierten Mal hintereinander ans gewünschte Ziel führt.

Angela Merkel wird sich in den nächsten Wochen als personifizierte Verlässlichkeit präsentieren - trotz aller Zweifel gerade an dieser Tugend. Nur zur Erinnerung: In jede Schlacht seit 2005 zog der von ihr angeführte Kanzlerwahlverein mit dem Versprechen von Steuersenkungen für alle, doch geblieben ist davon nur die Begünstigung des Hotelgewerbes im Jahre 2010. Und wie war das mit der Maut? "Mit mir nicht", das waren Merkels Worte vor der Wahl 2013. Man könnte sagen, dass die Kanzlerin häufig auf den Wogen des Zeitgeistes surft. Angemessener ist, Angela Merkel als eine nüchterne Pragmatikerin zu charakterisieren, die freilich stets Gefahr läuft, die Grenzen zu Beliebigkeit und Machtopportunismus zu überschreiten. Die Wähler sollten dieses Risiko im "System Merkel" allerdings kennen.