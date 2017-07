Unerbittlicher Hüter der reinen Lehre

artikel-ansicht/dg/0/

An Charakterisierungen, die wenig schmeichelhaft waren, hat es ihm nie gemangelt: "Wachhund Gottes", war so eine. Oder "Hassprediger". Sie haben Kardinal Joachim Meisner nie gestört. Im Gegenteil. Aus Anfeindungen zog er Bestätigung, signalisierten sie ihm doch, auf dem richtigen Kurs zu sein. Und der war der Katholizismus fundamentalistischer Prägung. Mit 83 Jahren ist Meisner jetzt gestorben, eingeschlafen an seinem Urlaubsort Bad Füssing in Niederbayern.

Der friedvolle Tod steht in hartem Kontrast zu seinem Leben. Meisner suchte die Auseinandersetzung, zuerst in der DDR, später auch im Westen. Als Bischof von Berlin (1980-1989) weigerte er sich standhaft, den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker zu treffen, was ihm wohl bis auf eine Ausnahme auch gelang. Im Westen waren Gegner und Kontrahenten vielfältiger.

Kaum ein anderer Kirchenmann in Deutschland hat so polarisiert. Meisner verstand sich selbst als bedingungslosen Hüter der reinen katholischen Lehre. Unbarmherzig wetterte er gegen Abtreibung. Forderungen nach einer Lockerung des Zölibats und nach einem Diakonat für Frauen stießen bei ihm auf taube Ohren. Homosexuelle blieben ihm suspekt. Der CDU empfahl der Streitbare, das "C" aus dem Namen zu streichen, weil deren Familienpolitik so gar nicht mehr zu dem passen wollte, was der Kirchenmann unter christlich verstand.

Was hat ausgerechnet den 1933 in Schlesien Geborenen, der 1962 als Spätberufener in Erfurt zum Priester und später zum Bischof geweiht wurde, zu einer steilen Kirchenkarriere befähigt? Vermutlich die enge Verbindung zum polnischen Papst Johannes Paul II. Meisner predigte gut, das war dem Polen aufgefallen. Dass er wie Wojtyla eine tiefe Abneigung gegenüber dem Sozialismus hegte, schweißte die beiden weiter zusammen. Die Sympathie war so groß, dass Wojtyla den Hardliner nach dem Fall des Eisernen Vorhanges ausgerechnet an die Spitze des reichen und liberalen Bistums Köln beförderte.

Unpassender hätte es kaum kommen können. Der Widerstand gegen die Besetzung ist mit den Jahren gewichen. Ob in der 25-jährigen Amtszeit Liebe aus dem verordneten Miteinander entstanden ist, lässt sich schwer beurteilen. Meisner jedenfalls hat sich mit der Domstadt arrangiert wie auch mit einem von dem Künstler Gerhard Richter gestalteten Fenster im Kölner Dom, das er als Erzbischof noch verunglimpfte.

Hätte man Kardinal Meisner nach Standortbestimmung gefragt, hätte er wohl gesagt: immer an der Seite des Papstes. Das galt so lange, bis der Argentinier Jorge Mario Bergoglio ins höchste katholische Kirchenamt kam. "Barmherzigkeit" wurde nun zur Richtschnur, nicht mehr dogmatische Strenge. Dem inzwischen in den Ruhestand entlassenen Kardinal war das zu unverbindlich.

Statt mit Altersmilde Stürme in der Weltkirche über Fragen zu Ehe und Familie an sich vorbeiziehen zu lassen, ging der Ruheständler auf Konfrontation. Als Speerspitze einer innerkirchlichen reaktionären Opposition verlangten vier hochrangige Kurienkardinäle und Theologen den Papst fast schon ultimativ zu Klarstellungen zum lehramtlichen Schreiben "Amoris laetitia" auf. Erhört wurden der Kardinal und seine Mitstreiter nicht.