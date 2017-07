Chinas Panda-Diplomatie

artikel-ansicht/dg/0/

Rote Lampions schmücken den Weg vom Elefantentor zum neuen chinesischen Pavillon. Statt schlendernder Zoobesucher sieht man am Mittwochnachmittag eine schwarze Kolonne vorfahren. Nach kurzen, warmen Grußworten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping werden die roten Vorhänge gelüftet: Dahinter sitzen Meng Meng und Jiao Qing auf ihren hölzernen Thronen wie Fußballfans auf der Fernsehcouch und tun, was sie eigentlich immer tun: fressen.

Mit ausgestreckten Beinen und Bambus in den Tatzen zermalmen sie die Halme, bis ihre dicken Bäuche nur so von Grasresten übersät sind. Die beiden Politiker sowie die rund 300 geladenen Gäste, die alles wie beim Public Viewing über Leinwände verfolgen können, sind entzückt. "Die Berliner haben ja eine ganz besondere Beziehung zu Bären, und das sind zwei ganz besonders sympathische Diplomaten", sagt Merkel.

Die Panda-Übergabe ist seit jeher ein politisches Statement. Als die Bären Ling-Ling und Hsing-Hsing 1972 in den Nationalzoo in Washington einzogen, wurden damit nach Jahrzehnten der Funkstille die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und China wieder aufgenommen. Den Deal hatten Mao Zedong und Richard Nixon bei einem Tischtennisturnier vereinbart.

Ein paar Jahre später war es Loki Schmidt, die ihrem Mann vor einer China-Reise empfahl, sich statt Vasen und Seidenteppiche Pandas schenken zu lassen. Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) feierte die Ankunft der knuffigen Tiere 1980 mit einem zünftigen Umtrunk. Doch Bao Bao und Tjen Tjen, von den verliebten Berlinern "Schnurz" und "Piepe" getauft, zeugten nie Nachwuchs. Stattdessen starb das Weibchen an einer Infektion 1984 im Berliner Zoo. Dass auch ihre Nachfolgerin Yan Yan 2007 kinderlos an einer Darmverstopfung verendete und danach ausgestopft im Berliner Naturkundemuseum landete, führte zu großen diplomatischen Verstimmungen. Bao Bao lebte danach noch fünf Jahre.

So überwachen chinesische Delegationen schon seit Monaten den Bau des neuen Zehn-Millionen-Euro-Geheges im Zoo, aber auch der Bambus-Export aus Holland, der First-Class-Flug für Meng Meng und Jiao Qing und ihre Eingewöhnung in Berlin in der Quarantänestation werden mit Argusaugen beobachtet. Die Vorschriften sind streng und verhelfen den Tieren im Ausland fast schon zu einem Luxusleben. "Wir hätten uns gewünscht, dass mit dem Geld erst einmal die veralteten Gehege im Berliner Zoo modernisiert werden, darunter etwa die Anlagen der Großkatzen, der Elefanten oder der Eisbären", ärgerte sich ein Sprecher des Deutschen Tierschutzbundes am Mittwoch.

Luxus gab es für die Berliner Pandas nicht immer, wie alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Chi Chi im schlichten Rundkäfig zeigen. Direktor Heinrich Dathe gelang 1958 der Coup, die Bärin, die in Europa eigentlich nur zwischengelandet war, für ein paar Wochen in den Tierpark nach Ost-Berlin zu holen, bevor sie in den Londoner Zoo weiterreiste. Hunderttausende Gäste, auch aus dem Westen, kamen, um die Sensation zu bewundern. "Chi Chi hat die Menschen damals wirklich weltweit inspiriert", schwärmt Christoph Heinrich, Chef der Umweltorganisation WWF Deutschland, die den Panda seitdem im Emblem trägt.

Bis heute sieht Heinrich die faulen bis verfressenen Bambus-Vernichter als Botschafter für den Artenschutz. "Ohne die Aufmerksamkeit, die Chi Chi damals weltweit erzeugte, würde es die Bären vielleicht gar nicht mehr geben", glaubt der WWF-Mann. Seitdem sei nämlich auch in China viel für den Lebensraum der seltenen Tiere getan wurden. 2000 leben dort noch in freier Wildbahn.

Verschenkt werden sie heute nicht mehr. Das Reich der Mitte verleiht seinen Nationalstolz nur an politische Freunde oder mindestens an gute Handelspartner. Der Vertrag über Meng Meng und Jiao Qing kam 2015 zustande, kurz nachdem deutsche und chinesische Wirtschaftsvertreter bei einem Treffen Deals im Wert von fast 20 Milliarden Euro eingefädelt hatten. China war im vergangenen Jahr Deutschlands wichtigster Handelspartner. Und das wird voraussichtlich auch so bleiben. Präsident Xi Jinping lobte bei seinem Besuch am Mittwoch im Kanzleramt ausdrücklich, "dass die deutsch-chinesischen Beziehungen eine neue Phase erreicht haben". Und auch Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich aufgeschlossen gegenüber der wirtschaftlich interessanten Vision einer "Neuen Seidenstraße", die China aufbaut. "Wir glauben, dass wir uns gerne an solchen Projekten beteiligen werden, und hoffen auf eine transparente Ausschreibung", erklärte sie. Zuvor hatten Vertreter von Großunternehmen wie Siemens, Airbus und die Daimler AG in Anwesenheit der beiden mehrere Kooperationsvereinbarungen mit chinesischen Partnern unterzeichnet.

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) war einer der Unterzeichner. Denn bei ihm ging es ebenfalls um ein Millionenprojekt: Immerhin muss der Berliner Zoo, der sich nach dem Tod von Eisbär Knut neue bärenstarke Einnahmen erhofft, jährlich eine Million Dollar (880 000 Euro) Leihgebühr für die beiden Sex-Muffel abdrücken. Wenn "Träumchen" und "Schätzchen" an den nur drei fruchtbaren Tagen im Jahr im neuen Liebestunnel tatsächlich Nachwuchs zeugen, dürfte Berlin die Bären auch nicht behalten. Die Pfleger müssen zudem mit ihnen Englisch sprechen, damit sie nach den 15 Jahren weiterverliehen werden können.

Bis dahin will Berlin eine tierische Zeit mit den Neuberlinern verbringen. Zu "Botschaftern unserer Freundschaft" ernannte sie der chinesische Präsident. Nach dem Staatsakt sollen die Bären nun am heutigen Donnerstag unter den Augen des Volkes die Außenanlagen mit Klettergerüst und Schaukeln erkunden dürfen. Dazu ist ein mehrtägiges chinesisches Fest geplant.

Wenn die beiden den 5000 Quadratmeter großen "Panda Garden" mit Kletterfelsen und künstlichem Wasserlauf erkunden dürfen, sind neben Fressorgien vielleicht auch ein paar Kunststückchen zu erwarten. Unter anderem pinkeln Panda-Männchen gerne im Handstand, um auch den oberen Teil der Bäume zu markieren.