Deutscher Meister ist aus dem Barnim

kehrte der 14-jährige Niklas Friedel von Empor Niederbarnim von den Titelkämpfen aus dem nordrhein-westfälischen Lage heim. Der Titel war nicht nur den Barnimer etwas Neues, sondern auch der Erste überhaupt für den Panketaler Verein.

Im Mehrkampf 100-m-Sprint, Weitsprung, Ballwurf, 80 m Hürden und 2000-m-Lauf ist er Landesmeister geworden. Aufgrund seiner dort erreichten sehr guten Punktzahl qualifizierte er sich erstmals für die Deutschen Meisterschaften. Und diese Aufregung war vor dem Start auch spürbar.

Niklas trainiert erst seit zwei Jahren in der Leichtathletik und erwies sich sofort als sehr großes Talent mit viel Ehrgeiz und Fleiß. Grundlagen wurden dafür auch in der Grundschule Zepernick gelegt, die ihn in den ersten sechs Schuljahren sportlich gut begleitete und entwickelte.

Niklas begann bei der Meisterschaft mit dem 80 m Hürden, ein normaler Lauf und Platz 5 in der Gesamtwertung. Auch im Ballwurf konnte er an seine Bestweite nicht anknüpfen und so haderte er etwas mit seinen Leistungen und sich selbst. Aufbauarbeit und Motivation war durch die Trainer und den mitgereisten Vater gefragt. Noch etwas verkrampft ging er den 100-m-Sprint an und lief trotzdem die schnellste Zeit aller Teilnehmer. Zwar wieder nicht an seine Bestleistung herangekommen, aber auch seine Konkurrenten hatten Probleme mit den wechselnden Winden und den Regenschauern. Niklas lag nach drei Disziplinen jetzt auf Platz 1.

Hoch motiviert und bereit die Führung nicht mehr aus der Hand zu geben, ging es zum Weitsprung. Mit einen tollen ersten Sprung auf 5,53 m erreichte er auch eine neue Bestweite. Zwar verbesserte er diese nur um 3 cm, aber der Bann war gebrochen. Im dritten und letzten Durchgang sprang er locker und dies zeigte sich auch gleich in der Weite. Genau 5,71 m standen auf der Anzeigetafel. Damit hatte er vor dem abschließenden 2000-m-Lauf 99 Punkte Vorsprung auf den Zweiten, etwa 50 Sekunden. Überlegt und sicher brachte er den Lauf über die Runden und konnte die Goldmedaille in Empfang nehmen. Auch neu für Niklas Friedel war gleich nach der Siegerehrung ein Interview geben zu müssen. Aber auch das meisterte er gut. "Niklas ist ein großes Talent und er wird in den nächsten Jahren seinen Weg machen", erklärte der Niederbarnimer Trainer Lutz Sachse. Nicht nur für den 14-Jährigen war es die erste Goldmedaille bei Deutschen Meisterschaften, auch für den Verein.

Eine Medaille möchte sich auch die 15-jährige Maria Rappel von Empor sichern. Sie wird am kommenden Wochenende ihren ersten internationalen Einsatz haben. Maria wurde in die Mannschaft für die X. Baltic Sea Youth Games in Brest (Weißrussland) nominiert. Sie wird in der Staffel, dem Weitsprung und über 80 m Hürden antreten.