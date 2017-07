Regatta mit neuer Steganlage

artikel-ansicht/dg/0/

Volle Wind-Kraft voraus: Ordentlich Antrieb hatten die Seglern A auf ihrer sechsten Wettfahrt. Kopf an Kopf ging es so dem Ziel auf dem Werbellinsee entgegen © privat

Joachimsthal. Mehr als 100 junge Segler aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen trafen sich auf dem Werbellinsee zum nunmehr dritten Askaniercup von Stahl Finow. Die Laser-Klassen gingen nicht an den Start, aber die Opti-Segler erschienen sehr zahlreich.

Nachdem im Vorfeld der Regatta aufgrund zu geringer Meldezahlen die Durchführung für die Laser-Klassen abgesagt worden war, freute sich der Segel-Abteilungsleiter Toralf Reinhardt des gastgebenden Vereins Stahl Finow über die starken Teilnehmerzahlen in den drei Opti-Klassen. Gemeldet hatten insgesamt 102 Mädchen und Jungen aus Berlin und Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen, wobei mit Alessandro Tongiorgi für den Berliner Yachtclub sogar ein Italiener startete.

Insgesamt gingen in der höchsten Leistungsklasse 35 Boote an den Start, bei den leistungsstarken Nachwuchsseglern der Klasse B waren es 51 Boote und bei den Anfängern der Kategorie C immerhin auch 16 Sportler. Stahl Finow selbst war mit sieben Seglern dabei, vor allem in der Anfängergruppe.

Diese größte Kinder-und Jugendregatta des Vereins nutzte der Segler-Chef zugleich auch zur offiziellen Einweihung der neuen Steganlage, die die Sportler mit erheblichen Eigenmitteln, aber auch mit großzügiger Förderung durch das Leader-Programm der Europäischen Union zur Stärkung des ländlichen Raumes sowie den Landkreis Barnim errichtet hatten. Dann übergab er das Wort an die beiden Wettfahrtleiter Christoph Laska für die Opti A und B sowie Christian Eckart für die Opti C, die noch einmal auf die Besonderheiten des Werbellinsees und insbesondere die erwarteten Wind- und Wetterverhältnisse eingingen.

Und den Aktiven, aber auch den Betreuern, Trainern, Übungsleitern bzw. den beiden Crews wurde es nicht leicht gemacht: Pünktlich zur Eröffnung hatte ein unangenehmer Sprühregen eingesetzt, der mal stärker und mal leichter nicht wirklich störte, aber die sportliche Betätigung auf dem Wasser auch nicht gerade zum Genuss machte.

Der Wind wehte dafür an beiden Tagen relativ stabil aus West, am Samstag zunächst mit durchschnittlich 19 Knoten und dann am zweiten Tag von 10 über 14 auf 20 Knoten wieder steigend. Wettfahrtleiter Christoph Laska schaffte mit den beiden großen Feldern der Klassen A und B so am ersten Tag jeweils drei Durchgänge, wobei die einzelnen Wettfahrten jeweils eine gute Stunde dauerten. Während es die schnellsten Segler schafften unter 60 Minuten Durchgangszeit zu bleiben, brauchten andere bis zu zwölf Minuten länger vom Start bis Ziel. Erster Start war gegen 11 Uhr und letzter Zieldurchgang gegen 15 Uhr, womit die Kids inklusive Vor- und Nachbereitungszeiten gute sechs Stunden auf dem Wasser waren. Gesegelt wurde Inner- und Outer-Loup, d. h. im Wesentlichen gekreuzt und Vorwind gefahren.

Am zweiten Regatta-Tag war der erste Start kurz nach 10 Uhr und bei dem auffrischenden Wind gelangen zumindest den Fortgeschrittenen erneut drei Wettfahrten. Für die Nachwuchssegler beließ es der Wettfahrtleiter bei zwei Wettfahrten, so dass sie früher in den Hafen in der Wildauer Bucht zurück segeln konnten. Das waren aber auch so genügend Wettfahrten, um einerseits eine Ranglistenwertung zu generieren und andererseits die schlechteste Einzelplatzierung streichen zu können.

Die Anfänger unter Leitung von Christian Eckart segelten an beiden Tagen zusammen auf einem separaten Kurs. Aber auch nach nur drei Wettfahrten und ohne Streicher stand der Sieger mit Finn Rustler (Treptower SG) mit nur 5 Punkten eindeutig fest, gefolgt vom Vereinskameraden Victor Hensel mit 6 Punkten. Der Finower Jugendwart Maik Jäckel freute sich besonders, dass die Plätze 3 und 4 an die Brüder Silas und Milo Pachali sowie Platz 6 an Tobias Dressler vom Gastgeber gingen. In der Klasse B siegte Jakob Schubach vom SG Lindow vor Victoria Royeck und Max Jasper Jahn aus Berlin. Zweitbeste Brandenburgerin war hier Angelina Pukropski aus Fürstenberg auf Platz 6 und Edwin Fielitz von Stahl wurde leider nur 48.

Bei den Fortgeschrittenen gingen Platz 1 und 2 mit Jakob Gauger und Lennard Wendler an Berlin und dem Brandenburger Nils Ruben Otto blieb mit 16 Punkten nur Platz 3.

Es gab während der Wettkämpfe keine Sachschäden und nur wenige Proteste zu vermelden, so dass die Schiedsrichter um Hendrik Reinhardt durchaus zufrieden waren. Allerdings waren mehrere Einzelrückrufe voreiliger Starter erforderlich.

Auch im nächsten Jahr ist wieder ein Askaniercup fest eingeplant. Alle Ergebnisse unter www-stahl-finow-segeln.de.