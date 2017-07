Stadt Falkensee nicht mehr im Vorstand

artikel-ansicht/dg/0/

"Ja, leider wurde die Stadt Falkensee, als langjähriges Mitglied, nicht mehr in den Vorstand gewählt. Die Wahl ist aber demokratisch erfolgt. Trotzdem gibt es eine konstruktive und enge Zusammenarbeit und es gibt weitere Gremien, in der die Stadt Falkensee vertreten ist, etwa im Arbeitskreis der Touristinformationen", betonte die Geschäftsführerin der Tourismusverbandes, Ines Kias. In Falkensee hat Bürgermeister Heiko Müller (SPD) die Nachricht beinahe emotionslos zur Kenntnis genommen. "Das ist schlicht so. Wir sind nicht die Hauptstadt des Tourismus. Unsere Schwerpunkte liegen eindeutig woanders. Ich bin deshalb nicht enttäuscht. Sicherlich ist der Verband hauptsächlich westhavellandlastig. Eigentlich sollte sich das nach der BUGA in Rathenow ändern, schließlich gibt es auch im Osthavelland genügend Attraktionen, zum Beispiel Karls Erlebnisdorf. Das ist deutlich wahrnehmbar. Auch wir müssen uns stärker wiederfinden." Dass Falkensee nach Brandenburg an der Havel nach wie vor der zweitgrößte Einzahler ist, wollte er nicht überbewerten. Zwist und Zwietracht will er jedenfalls nicht säen.

Indes sind im Vorstand neben Ketzin/Havel auch Brandenburg/Havel und Rathenow vertreten. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Havellands Landrat Roger Lewandowski, der während der konstituierenden Sitzung gewählt wurde. Die Funktion der beiden Stellvertreter bekleiden der Landkreis Potsdam-Mittelmark, vertreten durch den 1. Beigeordneten Christian Stein, und die Stadt Rathenow, vertreten durch Alexander Goldmann. Nach Beschluss des Kreistags ist auch Daniela Zießnitz (beide CDU) aktive Repräsentantin des Gremiums. Die Mitglieder sind für drei Jahre in Amt und Würden.