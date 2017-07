Mammut-Tour bereits mit der 18. Auflage

artikel-ansicht/dg/0/

Zwischen-Ziel erreicht: An der Bansiner Ostsee-Promenade stellten sich die Tour-Teilnehmer zum obligatorischen Foto an der großen Uhr auf. Von hier aus ging es zum Fischbrötchen-Essen bei "Werner".

Leicht verspätet (um 4.10 Uhr) vollzog sich der Start am Wassersportzentrum der Oderstadt. An den Uckermärkischen Bühnen wurde der Abi-Abschlussball immer noch gefeiert, einige Abiturienten waren noch auf den Straßen unterwegs und grüßten die Radsportler. Die Fahrt begann bei guten Witterungsbedingungen. Den Teilnehmern war jedoch vorab bekannt, dass sie auf ihrer Tour nach Bansin ein Regengebiet durchfahren werden.

Dieses war dann aber weniger schlimm als erwartet. Der Wind sollte jedoch auf der Fahrt ein ständiger Begleiter werden. Da er vorrangig aus westlicher bis südwestlicher Richtung wehte, wussten alle Beteiligten, was sie erwartet: Bis Woldegk bedeutete dies Gegenwind, nach Woldegk Seitenwind und ab Anklam dann Rückenwind. Die umgekehrte Richtung galt natürlich für die Rückfahrt.

Wie immer gab es in Friedland die obligatorische Frühstückspause. Der leichte Regen hatte inzwischen nachgelassen. Jeder hatte sich zur Stärkung etwas mitgebracht. Es gab frische Landeier von glücklichen Hühnern aus Casekow, Würstchen, Streusel- und Käsekuchen, Kaffee und anderes mehr. Die Besatzung des Begleitfahrzeuges -Martina Löhrs und Thomas Saß - hatte alles bereits vorbereitet.

Frisch gestärkt, ging es auf die letzte, immer etwas schwierigere Etappe Richtung Bansin. Hinter Anklam entschied die neunköpfige Gruppe, sich in drei Dreier-gruppen aufzuteilen und in größeren Abständen - jedoch immer noch in Sichtweite - bis zur Zecheriner Brücke zu fahren.

Auf der Insel Usedom angekommen, fuhren die Pedaleure auf einem gut ausgebauten Radweg bis zur Stadt Usedom. An deren Ortsausgang nahmen sie dann den im vergangenen Jahr entdeckten Radweg in Richtung Mellenthin. Zwei mittelgroße Anstiege hinter Benz und vor Bansin waren noch zu bewältigen - dann erreichten die Uckermärker um 10.20 Uhr die Strandpromenade von Bansin.

Auf jenem Parkplatz, der bis 2015 genutzt worden war, steht inzwischen ein neues Hotel. Auf der Gegenseite wird ebenfalls schon gebaut. Schönheit und typische Bäderkultur sieht (jedenfalls nach dem Geschmack des Autors) anders aus. Egal. Es wurde noch schnell das übliche "Beweisfoto" unter der Uhr auf der Promenade geschossen und weiter ging es in Richtung "Walters Fischimbiss". Hier hatte der Pulk mit behördlicher Genehmigung einen Parkplatz für das Begleitfahrzeug erhalten.

Die Sachen wurden gewechselt - bis auf zwei Ausnahmen ging niemand zum oder ins Wasser. Es zog die meisten doch eher zum Fischbrötchen als zum sehr kühlen Nass. Lediglich Torsten Aurich und Eckhard Kurth wagten bei etwa 15 Grad Wassertemperatur ein Bad in der Ostsee.

Nach ausgiebiger Stärkung sowie der Verabschiedung von Walter bis zum kommenden Jahr ging es Punkt 12 Uhr retour in Richtung Schwedt. Der Wind wurde auf der Rückfahrt zum stärksten Widersacher.

Wie in den Vorjahren wurde in Anklam die Route über Pasewalk gewählt. Am "Café 70" - jeder erfahrene DDR-Ostsee-Fahrer dürfte es kennen - war Kaffeepause angesagt. In Prenzlau angekommen, gab es am Ortsausgang einen letzten kleinen Stopp. Von hier aus informierten die Begleiter daheim den Grillmeister Werner Ehrlich über die baldige Ankunft.

Je näher die Radler dem Ausgangspunkt ihrer Tour kamen, umso schneller wurde gefahren. Der nun wehende Rückenwind tat sein Übriges. Um 18.30 Uhr war schließlich das Wassersportzentrum erreicht. Werner Ehrlich hatte bereits alles sehr gut vorbereitet. Noch kurz geduscht und umgezogen - dann ging es an das wohlverdiente Mahl und die erste Auswertung der gemeinsamen Fahrt. Kurzes Gesamt-Fazit: Das Wetter war doch insgesamt besser als die Vorhersagen. In diesem Jahr war lediglich eine Reifenpanne zu überstehen, ansonsten gab es keine weiteren Zwischenfälle.

Mit dieser Fahrt ist für die TSV-Radsportler ein ereignisreiches erstes Halbjahr 2017 zu Ende gegangen. Aber die nächsten Termine stehen bereits fest im Kalender: So sind unter anderem die Mitfahrt bei der Ostbrandenburg-Benefiz-Tour über 420 Kilometer Anfang August, die erstmals in der Mittwochausgabe dieser Zeitung angekündigt wurde, und die offene Uckermark-Meisterschaft in Schönow am 13. August vorgesehen.

Wie immer hier abschließend noch dieser kleine Hinweis an Interessierte: Regelmäßiges Training, egal in welchem Alter, ist bei Blau-Weiß möglich. Es muss natürlich nicht immer ein Ultramarathon als Zielsetzung stehen. Kleine Trainingsfahrten in der Donnerstagsrunde sind für Anfänger und auch für Frauen bestens geeignet. Treffpunkt ist immer donnerstags um 17 Uhr auf dem Parkplatz am "Turm-Hotel". Fortgeschrittene treffen sich zur gleichen Uhrzeit und am selben Ort bereits am Mittwoch.