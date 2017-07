Bauboom im Löwenberger Land

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (OGA) Der Bauboom hat das Löwenberger Land schon lange erreicht. Grundstücke vor allem in den Berlin nahen Orten sind begehrt. Also werden neue Areale gebraucht, auf denen gebaut werden kann.

Ein solches könnte in Nassen-heide im Bereich des Teerofener Weges entstehen, für den die Mitglieder des gemeindlichen Bauausschusses mit einstimmigem Votum die Aufstellung eines Bebauungsplans empfehlen. Damit seien die ersten Schritte getan, um das Vorhaben auf den Weg zu bringen, erklärte Bauamtsleiter Manfred Telm. Zu den weiteren Schritten gehören unter anderem die Beauftragung eines Planungsbüros und danach die öffentliche Auslegung und Trägerbeteiligung. Mit einem Zeitraum von ungefähr einem Jahr sei zu rechen, um das Vorhaben umsetzen zu können, sagte Telm.

Ebenfalls einstimmig bestätigt wurde von den Kommunalpolitikern der "Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplans für den Wohnpark Grüneberg". Dabei geht es in erster Linie um die Information an die Grundstückseigentümer, dass sich auf den privaten Flächen Leitungen befinden können, deren Zugang bei Bedarf gewährleistet werden muss. Denn einige Anwohner des Wohnparks haben Zäune genau auf solche Flächen gesetzt oder diese gärtnerisch gestaltet. Das sei eigentlich nicht erlaubt, so die Erklärung von Telm. Wenn in einem Havariefall eine Firma tatsächlich eine Leitung freilegen muss, dann muss möglicherweise auch der Zaun oder das Beet weichen. "Das beschert uns als Gemeinde aber auch den Eigentümern nur Ärger, den es eigentlich gar nicht geben müsste." Wichtig sei deshalb, so Telms Rat an die Grundstückseigentümer, eigentlich schon beim Kauf jedoch spätestens bei der Gestaltung des Grundstückes darauf zu achten, ob bestimmte Bereiche nicht überbaut werden dürfen. Diese Dienstbarkeiten für Leitungen seien im Grundbuch eingetragen. Einzige Ausnahme sei die Errichtung einer Zufahrt.

Ergeben hat sich das Problem durch den mehrfachen Wechsel des Erschließungsträgers. Denn in der ursprünglichen Planung, die jedoch bereits 25 Jahre zurückliegt, war eine offene Bebauung nach dem Vorbild amerikanischer Vorstädte vorgesehen - keine Zäune und offenen Gärten. Deshalb sei auch weitestgehend auf breite Straßen verzichtet worden und die Leitungen auf den Grundstücken verlegt worden. Im Regelfall dürften also drei Meter ab Fahrbahn nicht bebaut werden.

In der nun auf den Weg gebrachten Ergänzungssatzung wird genau dies noch einmal klar beschrieben und geregelt.

Diejenigen Grundstückseigentümer, die ihre Zäune bereits falsch gesetzt haben, müssen jetzt allerdings nicht befürchten, dass sie demnächst eine Abbruchverfügung im Briefkasten finden. Deutlich war jedoch die Ansage: "Bei einem Havariefall müssen wir an die Leitungen kommen können." Dann wird der Zaun beiseite geräumt.