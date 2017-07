1000 Gäste feiern weißes Picknick im Schlosspark

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der Wettergott meinte es gut mit den Menschen in Weiß: Zum Picknick im Schlosspark schien die Sonne, die Stimmung konnte kaum besser sein. Die Gäste brachten Essen, Getränke, Tischdekorationen und gute Laune mit. Die Artistokraten sorgten für viel Heiterkeit. Etwa 1 000 Menschen kamen zur zweiten Auflage des Picknicks in Weiß und feierten sich, das Leben und ihre Stadt. Unter den Gäste war auch Ulrich Koltzer, der als Festkoordinator des Jubiläumsjahres die Idee zu der Sause in Weiß hatte. Ab jetzt wird das Fest, das immer mehr Ableger bekommt, sicher zum Dauerbrenner.