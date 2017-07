Fehrbellin digitalisiert Straßennetz

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Moderne Technik hilft in der Gemeinde Fehrbellin künftig dabei, das innerörtliche Straßennetz optimaler zu verwalten. In diesem Monat werden per Spezialfahrzeug rund 115Kilometer Fahrbahn, Begleitgrün und Gehwege gescant.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586627/

Ein orangefarbenes Fahrzeug mit Kameras und vielerlei Messtechnik mehr wird in den kommenden Wochen durch sämtliche Winkel und Gassen in den Orten der Gemeinde Fehrbellin rollen. Nicht die Internetsuchmaschine Google oder ein Anbieter von Navigationssystemen stecken diesmal dahinter. Ein Ingenieurbüro aus dem thüringischen Erfurt ist im Auftrag der Gemeinde unterwegs, um das Straßennetz samt Grünflächen und Gehwegen aufzunehmen und einzumessen. Alle fünf Meter machen die Kameras dabei Aufnahmen von einem Straßenabschnitt.

Dieses Bild- und Kartenmaterial soll die Arbeit in der Gemeindeverwaltung künftig vereinfachen, beschleunigen und vor allem das Straßenkataster im Geoinformationssystem - kurz GIS - auf den aktuellsten Stand bringen. "Wenn wir das GIS mit allen Daten per Hand füttern wollen, dauert das Jahre und ist nicht so hochqualitativ", sagt Rasmus Krebs, Fachgebietsleiter für Planung und Entwicklung. Schließlich müssten beispielsweise für bislang nicht erfasste Parkbuchten oder Nebenanlagen Mitarbeiter rausfahren, diese Flächen ausmessen und die Zahlen dann weiter verarbeiten. Handelt es sich dann um Messungen in weit entlegenen Orten wie Dreibrück oder Wall, gehe dabei viel Zeit verloren.

Die neuen Daten schaffen Abhilfe. Laut Krebs werden sämtliche Verkehrsflächen so digitalisiert, dass anschließend im Büro deren Größe am Computer per Mausklick festgestellt werden kann. "Das ist schon bei Ausschreibungen sehr hilfreich", so Krebs. Auch was die Größe von zu mähenden Grünflächen oder die Zahl der Bäume neben der Straße betrifft, kann dann im System abgerufen werden.

Gleichzeitig soll es mit dem neuen Material besser möglich sein, Schadensmeldungen zu lokalisieren. "Damit wird es einfacher, als wenn nur jemand sagt: ,Bei Müllers ist ein Schlagloch vor der Tür'", erklärt Krebs. Nicht zuletzt dokumentiert die Technik auch den aktuellen Zustand der Straßen.

Die gewonnenen Daten werden ebenfalls dabei helfen, eine neue Straßenreinigungssatzung einzuführen. Weil bereits mehrere solcher Regularien von anderen Kommunen vom Verwaltungsgericht kassiert wurden, plant die Gemeinde die Straßenreinigung zu übernehmen. Die Anlieger müssen dann vor ihrer Tür nicht mehr selbst den Besen oder den Schneeschieber schwingen. Dafür werden sie per Umlage an Reinigung und Winterdienst beteiligt. Mit den neuen Daten lassen sich die Flächen für die Abrechnung genau zuordnen.

Sorgen um den Datenschutz oder die Privatsphäre müsse sich bei den Aufzeichnungen niemand machen. Die Kameras am Wagen richten sich laut der Gemeinde ausschließlich auf die Verkehrsflächen. Die erfassten Bilddaten werden zudem "nur für die Erledigung dienstlicher Aufgaben verwendet" und nicht ins Internet gestellt. Sollte jemand doch versehentlich in den Fokus des Wagens geraten, müsse er sich nicht sorgen, dass er im Parkverbot stehend oder unrasiert im System auftaucht. Das Ingenieurbüro arbeitet laut Krebs hochprofessionell und mache Personen unkenntlich.