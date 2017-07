"Wir wollen das Einkaufen vielseitiger gestalten"

artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow-Döberitz (MOZ) Die Eigentümer des HavelParks in Dallgow-Döberitz investieren bekanntermaßen 15 Millionen Euro in eine Frischzellenkur. Das Objekt soll künftig wieder zeitgemäß den Bedürfnissen angepasst und damit zielgerichtet für Mieter und Kunden aufgewertet werden. Christian Diesen, Geschäftsführer des mit der Renovierung beauftragten Unternehmens HLG Gesellschaft zur Entwicklung von HandelsCentren mbH & Co. KG, hat BRAWO-Redakteur Patrik Rachner unter anderem verraten, was sich im Schoppingcenter, das im vergangenen Jahr wöchentlich rund 110.000 Besucher angezogen hat, verändern wird.