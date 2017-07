Viele Fortschritte erkennbar

artikel-ansicht/dg/0/

Britz (MOZ) Ein Höhepunkt der Eberswalder Nachwuchsturner ist seit Jahren das Ranglistenturnen in der Britzer Schule. Neben dem sportlichen Wettkampforganisieren Trainer und Helfer auch jedes Mal eine Übernachtung in der Turnhalle.

Richtig Mühe gegeben: Der sechsjährige Timon am Reck mit seinem Trainer Benjamin Rothe

"Ich denke, das Ranglistenturnen gibt es schon länger als 20 Jahre", versuchte sich Motor-Trainerin Yvonne Schemel zu erinnern. Es ist eine Standortbestimmung für Aktive und Trainer, welche Fortschritte die Nachwuchsturner in der zurückliegenden Zeit gemacht haben. "Es ist in Wettkampfform aufgebaut und somit muss es auch Sieger und Verlierer geben. Auch wenn es dann oftmals Tränen gibt, sind die Fortschritte bei allen Turnern sichtbar. Besonders in diesem Jahr haben alle durchweg überzeugt", erklärte Yvonne Schemel.

In den verschiedenen Einzeldisziplinen zeigen die 51 Mädchen und neun Jungen ihre Übungen, die sehr oft mit den neu eingeübten Schwierigkeiten gespickt sind. Besondere Beachtung finden dabei Übungsteile, die für die Aktiven schon eine Höchstleistung darstellen, ohne dass es in jedem Fall perfekt klappt.

In Britz sind dann ausnahmsweise mal nicht nur Motor-Aktive dabei. Auch Turner der Schul-AG mischen kräftig mit. Viele von ihnen haben so auch den Weg zu Motor gefunden.

Abgerundet wird der Wettkampf traditionell mit leckerem Essen von Turner-Oma Silvia Heine und einem Film über das Turnen.