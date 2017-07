Zwei Spuren gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner/Rüdersdorf (MOZ) Der rechte Überbau der Mühlenfließbrücke - in Fahrtrichtung Dreieck Spreeau auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Erkner - muss saniert werden. Das teilte Cornelia Mitschka, Sprecherin des Landesbetriebes Straßenwesen, am Mittwoch mit.

In der vergangenen Woche waren Schäden am Tragwerk der Brücke festgestellt worden, die anschließend durch einen Gutachter untersucht und bewertet wurden. "Die Schäden sind wesentlich", berichtete Cornelia Mitschka von dem Ergebnis. Als Folge dessen bleiben der Standstreifen und eine von drei Fahrspuren aus Sicherheitsgründen gesperrt. Wann die Sanierung in Angriff genommen wird, konnte die Sprecherin noch nicht sagen. Die andere Fahrtrichtung ist nicht betroffen, sie verläuft auf einem separaten Brücken-Bauwerk.