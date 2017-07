Zwei neue Felder für Beachvolleyball

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Am Cecilienpark-Badestrand am Karl-Marx-Damm in Bad Saarow werden am Sonnabend zwei erneuerte Beachvolleyball-Felder eröffnet. Das erfolgt mit einem Jedermann-Turnier, zu dem der Cecilienpark-Betreiber Artprojekt einlädt. Maximal zwölf Mannschaften können ab 10 Uhr gegeneinander antreten. Auf dem Feld stehen pro Mannschaft je vier Spieler, darunter laut Reglement mindestens eine Frau. Die Anmeldegebühr beträgt zehn Euro, Verpflegung ist inklusive.