Sieben Spieler für die Nord-Auswahl

Schwedt/Prenzlau (MOZ) So allmählich geht auch für die Fußballer der Region die Regenerationsphase nach der letzten Saison zu Ende - der Blick gilt dem neuen Spieljahr. Bevor es damit Mitte August los geht, haben die Macher der "FuPa.net"-Internetseite die Zweitauflage eines besonderen Matches in den Terminplan aufgenommen: Am 22. Juli soll (erneut in Cottbus) das Match einer Landesliga-Nord- gegen eine -Süd-Auswahl über die Bühne gehen. Für diese Begegnung steht jetzt der Nord-Kader.