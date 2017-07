Schutz vor Gewalt in der Flüchtlingsarbeit

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Sozialstaatssekretärin Almuth Hartwig-Tiedt hat am Mittwoch die landweite Koordinierungsstelle "Gewaltschutz für geflüchtete Frauen in Brandenburg" in Bernau besucht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586646/

"Wir wollen die Mitarbeiter von Einrichtungen und Verwaltungen, die sich mit dem Thema befassen, vernetzen sowie entsprechende Schulungen anbieten", sagte die Linken-Politikerin zur Aufgabe der Koordinierungsstelle. Darüber hinaus gehe es um eine Professionalisierung des Beschwerde-Managements. Ein wichtiger Ansatz sei dabei, die Sicht der geflüchteten Frauen einzubeziehen und sie damit direkt zu stärken. "Damit leistet die Koordinierungsstelle auch einen wichtigen Beitrag für eine erfolgreiche Integration", betonte Hartwig-Tiedt.

Mit den deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen seit 2015 haben auch in Brandenburg der Bedarf und die Anforderungen an den Gewaltschutz für geflüchtete Frauen zugenommen. Nach Angaben des Sozialministeriums stieg die Zahl der Frauen mit Migrationshintergrund, die in Frauenhäuser Hilfe und Unterstützung suchten, zuletzt deutlich an. Aus diesem Grund wurde Mitte 2016 die landesweite Koordinierungsstelle initiiert. Seit dem 1. März befindet sich das Projekt in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Einzige Mitarbeiterin ist Margarethe Wegenast.

"Wir brauchen gute Hilfsstrukturen und jemanden, der die vorhandenen Aktivitäten und Maßnahmen bündelt und den Überblick behält", sagte die Landesgleichstellungsbeauftragte Monika von der Lippe. Direktorin Barbara Eschen wies darauf hin, dass das Diakonische Werk bereits in einem Vorgängerprojekt intensiv an Gewaltschutzkonzepten für Flüchtlingsunterkünfte gearbeitet hat. "Diese Kompetenz können wir nun in die landesweite Koordinierungsstelle einbringen", so Eschen.

"Das Thema muss aus der Abstraktheit herausgeholt werden", betonte Koordinatorin Wegenast. Diese erzeuge nur Angst und Abwehr. Auch dürfe das Problem nicht "unter den Teppich gekehrt" werden". Sie wolle erreichen, so die studierte Germanistin weiter, dass Sozialarbeiter und auch Verwaltungsmitarbeiter beispielsweise in den Jobcentern für das Thema sensibilisiert werden. Darüber hinaus sollen aber auch ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit tätige Menschen einbezogen werden. "Wer eine Familie betreut, in der die Frau Gewalt erfahren hat, steht dem oft hilflos und ohnmächtig gegenüber", so Wegenast.

Entsprechende Projekte, die es schon in den Landkreisen Barnim, Oder-Spree und Ostprignitz-Ruppin gibt, sollen auf weitere Regionen übertragen werden. Insgesamt hat sich die Situation beim Gewaltschutz nach der Beobachtung von Wegenast leicht entspannt. "Knackpunkte" könnten allerdings zukünftig bei der Zusammenarbeit mit den Landkreisen auftauchen.

Die Runde war sich ferner darin einig, das Beschwerde-Management zu verbessern. Als Beispiel wurden dunkle Flure in den Flüchtlingsunterkünften genannt, weil Lampen nicht brennen. Die Bewohner müssten dann wissen, an wen sie sich wenden können. "Wer dort nicht ernst genommen wird, wird auch kein Vertrauen bei heiklen Themen haben", betonte Eschen. Nach Auffassung von Koordinatorin Wegenast ist das Beschwerde-Management auf allen Verwaltungsebenen erforderlich. Vorstellbar sei ein Ombuds-Modell. Positive Erfahrungen gebe es diesbezüglich bereits in Nordrhein-Westfalen.

Staatssekretärin Hartwig-Tiedt sagte der Koordinierungsstelle die weitere Unterstützung des Ministeriums zu. Man werde auch über eine Verlängerung des Projektes nachdenken, so die Linken-Politikerin. Die Arbeit der Koordinierungsstelle ist zunächst bis Dezember 2018 befristet.

Bereits zum 1. Juli 2016 hatte das Land Brandenburg eine Koordinierungsstelle für alle Zufluchts- und Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder eingerichtet. Sie war mit 37 500 Euro finanziert worden. Die Trägerschaft hatte das Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser e.V. Die heutige landesweite Koordinierungsstelle erhält 2017 und 2018 insgesamt 100 000 Euro vom Land. Die Evangelische Kirche beteiligt sich nach Angaben von Diakonie-Direktorin Eschen mit 31 000 Euro.

Das Sozialministerium hat eine Broschüre "Gewaltschutz für Frauen in Flüchtlingsunterkünften" veröffentlich, die kostenfrei auf www.masgf.brandenburg.de bestellt werden kann.

Infos: www.gewaltschutz-diakonie.de