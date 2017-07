Gefahr von Hochwasser nicht gebannt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) 20 Jahre nach der Jahrhundertflut an der Oder ist die Gefahr extrem hoher Pegelstände in Flüssen der Region nicht gebannt. Zu dieser Einschätzung kommt der Kieler Klimaforscher und Meteorologe Mojib Latif. In einer wärmeren Welt infolge des Klimawandels sei einfach mehr Wasser unterwegs. Das sei ein ganz einfacher physikalischer Zusammenhang, erklärte er.