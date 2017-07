Horrorkomödie heute in der Alten Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Der 7. Spielfilm von Mario Lemmi Lehmann "Afrikanisches Schnitzel" wird am heute um 19 Uhr in der Alten Schule gezeigt. Der Film, der 2010 entstand und in Beeskow spielt, ist eine Horror-Komödie, bei der es um einen intelligenten Virus aus dem Weltall geht. Er wurde von den "Stullianern" entwickelt, um die Menschen als eine Art Wirtstiere zu missbrauchen. Mittels eines Asteroiden gelang das Virus auf die Erde. Es verwandelt Menschen zu vegetarischen Zombies. Alle Infizierten bekommen einen humpelnden Gang, schiefe Zähne und haben einen zweistelligen Intelligenz-Quotienten.