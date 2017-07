artikel-ansicht/dg/0/

"Die große Politik hat ja jetzt die ländlichen Räume entdeckt", sagt Kirsten Tackmann etwas sarkastisch. Die Bundestagsabgeordnete der Linken kennt sich da besser aus. Sie wohnt in einem 60-Seelen-Dorf in der Prignitz und weiß um die Schönheiten und um die Nöte des Landlebens. Auf ihrer Internetseite fordert sie eine "geerdete Politik" und meint damit neben einer ausreichenden Grundversorgung für alle Lebensbereiche auch ein ausreichendes Einkommen. Nicht wenige würden nach Ausbildung oder Studium in der Ferne wieder zurückkommen wollen. "Sie alle messen Lebensqualität in anderen Kategorien als in Potsdam oder Berlin. Sie wollen nicht die gleichen, aber sie brauchen gleichwertige Lebensbedingungen", schreibt Kirsten Tackmann.

Die Bestätigung für diese Einschätzung finden die fünf Bundestagsabgeordneten auf Landreise zum Beispiel im Amt Gartz. Dort werden sie gleich mit dem Problem der Stettiner Bahnlinie konfrontiert. Der von der Region lange geforderte zweigleisige Ausbau scheint nicht in die Planungen von Bund und Eisenbahn zu passen. "Wer hierbleiben will, muss aber auch wegkommen", lautet ein geflügelter Spruch von Kirsten Tackmann. Gerade die Mobilität ist für das Leben auf dem Lande entscheidend. Sie hat dafür gekämpft, dass der Bund die Regionalisierungsmittel erhöht, mit denen der Nahverkehr bezahlt wird. "Es reicht aber trotzdem nicht", so ihre Einschätzung nach dem Besuch in der Uckermark. Man müsse über flexible Lösungen nachdenken, sonst werde die fehlende Mobilität ein ernsthaftes Problem.

Weiteres Thema auf der Rundreise - die gesundheitliche Versorgung. Nach Einschätzung der Brandenburger Abgeordneten der Linken würde es jetzt noch funktionieren. Doch sei in der Tendenz die Erreichbarkeit von Fachärzten gefährdet. Dagegen drängeln sich die Mediziner in der Großstadt. Bürgerversicherung und Medizinische Versorgungszentren sind nach Ansicht der Landesgruppe eine mögliche Lösung für eine bessere Ausstattung auf dem Lande.

Bei einem Besuch im Verein "Mit uns gelingts" (MUG) in Schwedt sehen sich die Linken mit dem dritten großen Landproblem konfrontiert - der hohen Langzeitarbeitslosigkeit. Der Verein zeige aber, wie eine gute Integration durch eine gezielte und personalstärkere Betreuung durchaus funktionieren kann. Das Jobcenter Uckermark steht voll dahinter. Fazit: "In den ländlichen Räumen stellt sich die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit immer noch deutlich schärfer als in der Stadt", sagt Kirsten Tackmann.