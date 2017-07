Neu-Döbberinerin leitet Heimatverein

artikel-ansicht/dg/0/

Döbberin (MOZ) Bei der Einweihung des neuen Uhrwerks für die Turmuhr der Dorfkirche hat Helke Baltz sozusagen ihre Feuertaufe bestanden: Seit März erst ist die Neu-Döbberinerin die Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins des kleinen Zeschdorfer Ortsteils, der sich mit für die Kirche engagiert. Seit September vorigen Jahres lebt Helke Baltz mit ihrem Mann Theodor in Döbberin, auf einem zuvor leer stehenden Vier-Seiten-Hof. "Wir haben uns sofort in das Dorf verliebt. Ich dachte, das ist hier ein bisschen wie Bullerbü", sagt die vor Energie sprühende 54-Jährige. Die gelernte Krankenschwester und Kommunikationswirtin arbeitet als Autorin und Redakteurin in einer Berliner TV-Produktionsfirma. Nachdem die Döbberiner sie "so herzlich aufgenommen" hätten, wollte sie etwas zurück geben, sagt Helke Baltz. Deshalb und weil ihr die Pflege von dörflicher Kultur und Tradition am Herzen läge, habe sie sich in Verantwortung begeben und den vakanten Vorsitz des Heimat- und Kulturvereins übernommen. Der hat rund 60 Mitglieder.