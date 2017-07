Nachfahre besucht Oderbruch Museum

artikel-ansicht/dg/0/

Altranft (MOZ) Über besonderen Besuch konnte sich am Dienstag das Oderbruch Museum Altranft freuen. Wie Kenneth Anders mitteilte, weilte Haco W. von Hacke, Nachfahre der einstigen Guts- und Schlossherren von Altranft, in der Einrichtung.

Mit seiner Frau Michel sei der US-Amerikaner aus dem Bundesstaat Georgia derzeit auf Deutschlandreise. Das Paar habe sich über die Entwicklung des Museums informiert und aus ihrer Familiengeschichte erzählt, so der Leiter der musealen Einrichtung. Bereits vor 22 Jahren hatten Haco W. von Hacke und seine Frau Michel Altranft einen Besuch abgestattet. "Mit besonderem Interesse studierten sie die neue ortsgeschichtliche Ausstellung, in der sich auch zahlreiche Archivmaterialien befinden, die zum Stöbern einluden", so Kenneth Anders. Es sei eine freundliche Begegnung gewesen, bei der schließlich vereinbart worden ist, zukünftig die Dokumente zur Ortsgeschichte von Altranft miteinander auszutauschen.