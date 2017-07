Anlieger setzen sich durch

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Krumme Straße wird in den nächsten Jahren nicht ausgebaut. Das beschloss das Gros der Gemeindevertreter entgegen der Empfehlungen des Bau- und Hauptausschusses, aber im Sinne der Mehrheit der Anwohner.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586653/

Ist es trocken, staubt es. Regnet es, verwandelt sich die Straße in ein Matschfeld. Autostoßdämpfer müssen hier einiges aushalten. Doch trotz des desolaten Zustands ihrer Straße wollen die Anwohner der Krummen Straße nicht, dass sie im kommenden Jahr ausgebaut wird.

Im langfristigen und von den Gemeindevertretern bestätigten Investitionsplan für den kommunalen Straßenbau ist unter anderem der grundhafte Ausbau der Krummen Straße für 2018 vorgesehen. Im Mai liefen die Anwohnerinformationsveranstaltungen fürs gesamte Quartier 7, in dem noch weitere Straßen zum Ausbau vorgesehen sind. Die Krumme Straße ganz am Rand des Ortes hat keine große Bedeutung für die Schulwegsicherung oder für andere Leute, als die, die dort in ihren neuen, schmucken Eigenheimen wohnen. Und die haben sich gegen einen Straßenausbau gewandt.

Bei der Anliegerversammlung waren sie recht zahlreich erschienen und hatten bereits Einwände hervorgebracht und ihre Bedenken angemeldet. Vor allem wollten sie wissen, wie es um die Bäume bestellt sein wird, wenn die Straße gepflastert und mit Mulden für die Regenentwässerung versehen würde. Die Antwort, dass viele Bäume dem Ausbau weichen müssten, da sie die Aktion nicht schadlos überstehen und deren Wurzeln der Straßenbefestigung im Wege wären, behagte den Anwohnern ganz und gar nicht.

Bürgermeister Thomas Krieger gab in der Gemeindevertreterversammlung vor der Debatte den Mitgliedern den Hinweis, dass sich 60 Prozent der Anlieger gegen den Ausbau auf einer Unterschriftenliste ausgesprochen hatten. "Die Gemeindevertreter haben das letzte Wort. Sie können sehr wohl gegen den Anliegerwillen entscheiden", sagte Krieger. Für seine eigene Person erinnerte er allerdings an sein Wahlversprechen. "Ich hatte versprochen, auf die Anwohner zu hören, wenn es sich nicht um einen Schulweg oder eine Durchgangsstraße handelt", sagte er. Da es sich hier um "eine reine Anliegerstraße handelt, werde ich gegen meine eigene Vorlage stimmen", kündigte er an.

Auch Arco Auschner (CDU) sagte, dass man den Anliegerwillen respektieren könnte. Stellte aber auch die Frage: "Was haben wir bisher dafür gezahlt?" Er rechnete vor, dass es rund 40 000 Euro seien, die in Planungen und Grundstücksankäufe bereits für die Straße geflossen seien. "Wie wollen wir damit umgehen?" Wenn die Fristen ablaufen, dann "haben wir keine Grundlage mehr, um die Kosten umzulegen", gab er zu bedenken. Die Abstimmung über den Baubeschluss ging dann mit nur drei Stimmen dafür bei elf Gegenstimmen und einer Enthaltung aus.

Dennoch waren Stimmen zu vernehmen, die wieder auf das ehrgeizige Vorhaben verwiesen, in jedem Jahr neun Straßen auszubauen. "Es ist doch schon peinlich, wenn wir 27 Jahre nach der Wende immer noch auf Sandpisten fahren müssen", monierte Manfred Arndt. Er verwies auch darauf, dass sich andere Bürger schon beschweren würden, dass es ihnen zu langsam voranginge mit dem Straßenausbau.

Während der Ausbau der Finkenstraße, der Margarete-Näfe-Straße, der Richard-Jänsch-Straße, der Neuen Straße und des Kornblumenwegs ohne weitere Diskussion beschlossen wurde, gab es zum Ausbau der Stichstraße/Tieckstraße noch einmal einen Austausch zwischen den Fraktionen und der Verwaltung.

Regina Boßdorf (Linke) gab zu bedenken, dass doch "nicht jede Stichstraße gepflastert werden müsse". Ob man nicht aus Kostengründen - auch hier hatte sich eine Mehrheit der Anwohner dagegen ausgesprochen -andere Ausbauvarianten bevorzugen solle. "Ein vereinfachter Straßenausbau ist nicht nach der Straßenausbaubeitragssatzung umlegbar", erläuterte Thomas Krieger. Und er erinnerte die Gemeindevertreter daran, dass sie bei der Sperlingsgasse, in der ein behinderter Bürger wohnt, auch das als Kriterien für einen Ausbau herangezogen hatten. In der Stichstraße wohne ebenfalls eine Familie mit einem behinderten Kind. Das gab den Ausschlag für den Ausbaubeschluss.