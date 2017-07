Zwei Orchester - ein Konzert

artikel-ansicht/dg/0/

Die achtjährige Theresa Pohl aus Falkenhagen ist die Jüngste der knapp 60 Musiker, die am kommenden Dienstag im Audimax aufspielen werden. Lampenfieber hat die kleine Geigerin, die schon mit dem Staatsorchester beim Educationprojekt auf einer Bühne stand, nicht. Für ihre Mutter Katharina Pohl ist es der erste große Auftritt an der Geige. "Vor viereinhalb Jahren habe ich mit meiner Tochter angefangen, das Instrument zu lernen", erzählt sie, "jetzt üben wir zusammen und freuen uns auf nächste Woche." Auch für die zehnjährige Cellistin Anna-Theresa von Klitzing ist das bevorstehende Konzert eine besondere Motivation. "Es macht Spaß, in einem Orchester zu spielen", sagt sie.

Es ist das erste Mal, das Schüler der Kleist-Musikschule - vier Kinder und zwei Erwachsene - in das Gemeinschaftskonzert "Uni meets Stadt" von Viaphonikern und dem Orchester der Frankfurter Musikfreunde (OFM) integriert sind. "Wir haben eine Kooperation mit der Kleist-Musikschule und dieses Konzert schien uns der passende Anlass, auch einige Kinder mitspielen zu lassen", sagt Markus Wolff, Dirigent des OFM.

Seit 2012 treten die beiden Laien-Orchester einmal im Jahr gemeinsam auf, immer abwechselnd im Audimax der Viadrina und in der Konzerthalle. Für die siebte Auflage am 11. Juli haben die Musiker neben Klassikern von Beethoven und Händel auch Stücke von Deep Purple und Frank Sinatra sowie aus der "West Side Story" und der Fernsehserie "Game of Thrones" einstudiert. Zunächst werden beide Orchester Teile ihres Repertoires vorstellen, anschließend wird es einen gemeinsamen Teil geben.

Die Viaphoniker haben seit Beginn des Sommersemesters 2017 ein neue Dirigentin. Maria Bestritzki hat den Taktstock von Robert Hübner übernommen, der das Orchester mehr als sechs Jahre begleitet hat. Sie ist 23 Jahre alt, Sozialpädagogin und lebt in Eberswalde. Neben ihrer Tätigkeit als Dirigentin spielt sie Xylophon und Querflöte. Mit Frankfurt verbunden ist sie seit vielen Jahren durch die Fanfarengarde. Und bei "Uni meets Stadt" 2016 half sie den Viaphonikern bereits am Xylophon aus. Das Besondere an dem Universitätsorchester sei, dass es sich jedes Semester praktisch neu erfinden müsse. "Einige sind seit vielen Jahren dabei, andere, beispielsweise Austauschstudenten, nur ein Semester", sagt Maria Bestritzki. An manchen Instrumenten herrsche ständiger Mangel. "Wir suchen dringend jemanden, der Kontrabass spielt", sagt die Dirigentin, die froh ist, endlich ein Cello gefunden zu haben.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.