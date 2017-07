Amtsbrandmeister zieht Bilanz des Unwetter-Einsatzes

artikel-ansicht/dg/0/

Für Uwe Valentin, der zurzeit Andreas Pahlow als Amtsbrandmeister vertritt, bestanden die Kameraden der zahlreichen Löschgruppen die Herausforderung nicht nur bravourös. Es habe sich auch gezeigt, dass das Amt beim Brandschutz die richtige Personalpolitik betreibt - zumal ja während des Oranienburg-Einsatzes auch die Einsatzfähigkeit vor Ort gewährleistet werden musste.

Richtige Personalpolitik - das zeigt sich ohnehin bei der Tageseinsatzbereitschaft, die in Gransee durch kluge Entscheidungen vonseiten der Verwaltung stabilisiert wurde, betont Valentin. "Was bei den Freiwilligen Feuerwehren in nicht wenigen Gemeinden des Landes ein echtes Problem darstellt, haben wir rechtzeitig erkannt, nämlich die Sicherung der Tageseinsatzbereitschaft", erklärt der Amtsbrandmeister. Was für den Bürger eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich dass Rettung rund um die Uhr überall gewährleistet ist, müsse immerhin ehrenamtlich abgesichert werden.

Pahlow hatte vor wenigen Jahren die Amtsverwaltung auf das Problem aufmerksam gemacht, so dass die Amtsführung entsprechende Weichen stellte. "Inzwischen ist es die Regel, dass mögliche neue Mitarbeiter gefragt werden, ob sie bei der Feuerwehr mitmachen möchten", so Valentin.

Mit einem hervorragenden Ergebnis: Allein acht Mitarbeiter aus der Amtsverwaltung und eine Mitarbeiterin aus dem Kita-Bereich verstärken die Reihen der Amtswehr inzwischen. Aus den Reihen des Amtswirtschaftshofes kommen sieben Kameraden. Drei Kameraden seien außerdem in Gransee stets erreichbar, weil sie beruflich in Gransee zu tun haben - mit dem Verständnis der Arbeitgeber, wie zum Beispiel Hanke Landtechnik und dem Steuerbüro Perschke.

"Alles in allem haben wir insgesamt 22 Kameraden, die für die Tageseinsatzbereitschaft in Frage kommen", erklärt Uwe Valentin. Dies reiche aus, die Leistungsfähigkeit auch nach den gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten, bei denen binnen acht Minuten zehn Kameraden mit unterschiedlichen Funktionen an einem Unglücksort einsetzbar sein sollen. Nach weiteren fünf Minuten sollten bei einem größeren Vorfall weitere sechs Brandschützer zur Verfügung stehen. Auch das klappe, betont er. Wobei es eher selten sei, dass solche Einsätze notwendig werden.

Dank moderner, digitaler Technik sei für die Leitung des Einsatzes inzwischen bereits in der Fahrzeughalle leicht feststellbar, welche Kameraden verfügbar sind und welche Kameraden nicht, erläuterte Uwe Valentin. Mit anderen Worten, wenn der Pieper einen Einsatz signalisiert, können dank Rückmeldungen die Einsatzgruppen rasch gebildet werden.