artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586657/

Weißer Hemdkragen mit grünem Logo. Schon sieht der Betrachter genauer hin. Soso, da steht ja wirklich "Uckermark" drauf. Eingerahmt ist der Schriftzug mit einem fröhlich-grünen Kästchen, worüber ein Blättchen zu schwingen scheint. Wenn das keine Heimatverbundenheit ist. Mit solchen und ähnlichen Aktionen machen überall in Deutschland ganze Städte, Landkreise oder Ausflugsregionen auf sich aufmerksam. Herkunft zählt. Made in Uckermark hat mittlerweile einen guten Namen.

Die Geschichte des Markenlabels beginnt im Jahre 2006. Da kommt ein frisch gebackener Absolvent der Stralsunder Fachhochschule in seine uckermärkische Heimat zurück. Zuvor hat der aus Passow stammende Silvio Moritz für seine Abschlussarbeit zum Thema Standortvermarktung 55 Interviews mit Touristikern, Unternehmern, Vereinen und Bürgermeistern geführt. Fazit: Im uckermärkischen Gastgewerbe herrschen zu dieser Zeit noch Grabenkämpfe, Kirchturmdenken und "jeder macht seins". Eine schwierige Ausgangslage für die Außendarstellung einer größeren Region.

Doch die Arbeit findet Gehör beim damaligen Chef der Uckermark-Sparkasse. Uwe Schmidt - heute Landtagsabgeordneter - spricht mit dem Landrat. Und so findet der Rückkehrer eine Anstellung bei der Tourismus Marketing Uckermark GmbH (TMU) mit dem Ziel, Gräben zuzuschütten und eine Zusammenarbeit zu kitten. Zu Hilfe kommt dabei eine Werbeagentur aus Düsseldorf, die im Osten Deutschland den Versuch unternimmt, ohne Fördermittel eine neue Marke zu etablieren.

Moritz macht sich auf die Socken und klingelt an Firmentüren. Der stets freundliche junge Mann findet zwar Gehör für seine engagierte Idee, wird aber oft belächelt. Trotzdem machen die ersten Institutionen und Betriebe mit. "Wir haben damals schnell erkannt, dass eine Dachmarke nur für den Tourismus viel zu klein ist", sagt Moritz, der den Titel Regionalmarkenmanager bekommt. Und so entsteht im Jahre 2007 erstmals öffentlich die Idee eines Standortmarketings im Sinne einer umfassenden Wirtschaftsförderung. 39 Partner unterzeichnen im ersten Jahr die Mitgliedschaft. Vier Premiumpartner zahlen jeweils 15 000 Euro ein: PCK Schwedt, Sparkasse Uckermark, Landkreis und die TMU. Doch die Firmen drängen auf Ergebnisse. Und genau das ist zunächst wenig sichtbar. "Ein solcher Markenaufbau dauert normalerweise 20 Jahre", erklärt Silvio Moritz, der in Personalunion gleichzeitig Chef des Investor-Centers Uckermark ist. Doch ihm kommt zugute, dass er selbst aus der Region stammt und an sie glaubt. Und tatsächlich: Mit jedem neuen Logo, das auf Produkten, Lastwagen, Bussen, Straßenbahnen, Messe-Flyern, Kopfbögen oder eben am Hemdkragen erscheint, wächst der Bekanntheitsgrad. Regionalprodukte, Leistungen und Ausflugsziele der Uckermark werden unter dem grünen Zeichen besser wahrgenommen. Heute führt Moritz 215 Markenpartner in seinem Register. Hemme-Milch präsentiert das Label auf Milchtüten im Berliner Einzelhandel. Euba fährt es überdimensional auf 120 Lastwagen durch Deutschland. Es prangt auf dem KalendariUM - dem speziell entwickelten Veranstaltungsangebot - sowie auf Werbeartikeln und im Internet. Allein 35 Warenklassen sind darunter beim deutschen Marken- und Patentamt geschützt.

Zehn Jahre sind ins Land gegangen. Am Erfolg der Regionalmarke zweifelt keiner mehr. Jetzt will Moritz einen neuen Qualitätssprung: Mehr Innovation, mehr Partner und eine stärkere Einbindung ins übergreifende Vermarktungssystem. Made in Uckermark soll Qualität zeigen, Natur, Nachhaltigkeit, Regionalität und gesundes Leben.