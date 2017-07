Hochwasserschutz ist existenziell

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Zu einer Hochwasserschutz-Informations-Veranstaltung für Bürger hatte das Landesamt für Umwelt am Dienstagabend ins Kreiskulturhaus eingeladen. Deutlich wurde, dass es viele Fragen in den betroffenen Regionen gibt. Es wurde eine bessere Informationspolitik gefordert.

Normalerweise müsste bei so einem Thema der Saal voll sein. Doch nur gut 30 Leute waren nach Seelow gekommen. Darunter vor allem Hauptverwaltungsbeamte aus Ämtern und Kommunen entlang der Oder - von Brieskow-Finkenherd bis Schwedt. Nur sie waren direkt durch das Landesamt eingeladen worden. Die Einladung der breiten Öffentlichkeit war lediglich über eine am 23. Juni von der Behörde verschickte Pressemitteilung erfolgt.

Dafür hagelte es gleich zu Beginn der Veranstaltung Kritik: "Wir sollten das Ganze abbrechen, denn es müssten vor allem auch die hier sitzen, die es unmittelbar betrifft, nämlich die Bürger", sagte die Seelow-Länder Amtsdirektorin Roswitha Thiede. Es habe seitens der Behörde auch nicht die Aufforderung gegeben, die Kommunen und die Bürgerschaft zu informieren. Dann wäre der Saal voll geworden, zeigte sich Thiede überzeugt. Auch Peter Streckenbach vom Nabu Oderland kritisierte scharf, dass es keine Einladungen gab. Einige äußerten den Verdacht, dass man nicht an Bürgerbeteiligung interessiert sei, vielmehr unter den Punkt "Öffentlichkeitsarbeit" nur einen Haken setzen wolle. Das wies Referatsleiterin Dorothee Bader vehement zurück.

Man wolle die Mitwirkung der Bürger sehr wohl, werde die Hinweise aufnehmen und auswerten. Zudem seien die Mitarbeiter der einzelnen Referate jederzeit für Anfragen und Hinweise offen. Sie erläuterte in ihrem Eingangsreferat, dass die EU das Hochwassermanagement vorschreibt. 2212 km Gewässer an Oder, Neiße und deren Nebenflüsse seien als Hochwasserrisikogebiet eingeordnet. In die Managementpläne habe man bisher sämtliche Siedlungen, Fabriken, Kulturgüter und Anlagen aufgenommen und daraus eine erste Vorausplanung entwickelt.

Frank Trosien sprach von "informeller Planung". "Daraus lassen sich noch keine Bauvorhaben ableiten", versicherte er. Es gehe um 1100 Maßnahmen, davon 260 technische. Die reichten von Vorhaben in den Stadtlagen Guben und Forst über die Variantenuntersuchung für Retentionsflächen in der Neuzeller Niederung bis hin zum Bau einer möglichen Schutzwand am Frankfurter Holzmarkt sowie den Objektschutz in der Stadtlage Lebus, in Gartz, Stolpe oder Vierraden.

Das Oderbruch mit seinen 20 000 Einwohnern habe wegen seiner hydrologischen Lage - es liegt komplett unter dem Spiegel der Oder - in der Planung einen Sonderstatus. Hier komme es neben sicheren Deichen auch auf die Vorflut an. Künftig müsse eine bedarfsgerechte Entkrautung gesichert werden, um in Hochwasserfällen den zügigen Abfluss zu ermöglichen. Ein solcher Fall wäre eingetreten, wenn die Sturzfluten der letzten Tage Brandenburg in dem Umfang erreicht hätten, wie zunächst befürchtet.

Fest stehe auch, so Trosien, dass mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes das Oderbruch als Überschwemmungsgebiet eingeordnet wird. Das werde Einschränkungen fürs Bauen nach sich ziehen. Ölheizungen würden verschwinden. Karsten Birkholz, Amtsdirektor von Barnim-Oderbruch, störte, dass wiederholt von "Unverbindlichkeit der Planung" die Rede sei. Mit dem neuen Landesplan seien aufgrund der ausgewiesenen Hochwasserrisikogebiete bereits Freiraumbereiche festgeschrieben. "Das bedeutet künftig Bauverbote, selbst für Landwirte, die in vorhandene Anlagen investieren wollen", machte er deutlich. Der Versicherung, dass bestehende Siedlungsgebiete nicht betroffen seien, traue er nicht.

Viele Themen konnten nur angeschnitten werden. Es sollen weitere Veranstaltungen folgen, versprach Dorothee Bader. Warum ist Wühltierschutz, vor allem auch gegen den Biber, bei Deichanlagen nirgendwo aufgeführt? Wie ist die polnische Seite eingebunden? Was nützen Planungen zu Flutungspoldern auf deutscher Seite, wenn Polen nicht auch welche schafft? Warum sind die wichtigen Deichseitengräben und die darüber führenden Brücken nicht Bestandteil der Planung? Wie wird der Katastrophenschutz einbezogen? Das waren nur einige der Fragen, auf die es vor Ort keine befriedigende Antworten gab.

Infos: www.lfu.brandenburg.de