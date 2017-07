Tradition bleibt Tradition

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Ein Traditionsunternehmen bleibt in Traditionshänden. Die Märkische Ingenieur Bau GmbH (mib) hat ihren langjährigen Geschäftsführer Manfred Trömel verabschiedet. Nun stehen zwei neue Männer an der Spitze. Viel hat sich in der Unternehmensphilosophie allerdings nicht geändert. Aus gutem Grund.

Es ist eine lange Zeit, die Manfred Trömel aus dem mib-Gebäude auf Wriezen geguckt hat. Mehr als 50 Jahre. In dieser Zeit hat sich in der Oderbruchstadt viel gewandelt. Auch bei der mib selbst. Seit 1965 arbeitete der heute 66-Jährige bei dem Unternehmen, erlernte neben dem Abitur das Maurerhandwerk und kam nach dem Studium wieder zur mib.

Am 1. April 1964 war aus mehreren Baubetrieben im Bezirk das Landbaukombinat Frankfurt (Oder) gegründet worden. Unter dem Motto "Industriearbeiter aufs Land" war Wriezen damals als Firmensitz benannt worden. Davon berichtete Manfred Trömel noch vor drei Jahren zum 50-jährigen Firmenjubiläum und gedachte dort auch dem ersten Leiter, Konrad Habrich, der bereits verstorben ist. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem führenden Baukombinat der DDR mit mehr als 2000 Mitarbeitern. Im Mittelpunkt standen die Entwicklung von Baukonstruktionen und Typenprojekten für den Landwirtschaftsbau.

Vor dem Mauerfall feierte das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen. Die Zukunft nach der Wende war jedoch ungewiss. "Niemand wusste, wo die Reise hingeht", sagt Manfred Trömel. Aber die mib schaffte es, als eine der wenigen Unternehmen zu überleben. Das Landbaukombinat wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Glücklicherweise habe der damalige Aufsichtsrat zu verhindern gewusst, die Firma in kleine Einheiten zu zerschlagen, berichtet Trömel. So hätte die mib nicht lange Bestand gehabt.

1992 wurde die Firma von einem Bauunternehmer gekauft und in die Märkische Ingenieurbau GmbH umgewandelt. Ein ganz anderer Alltag wartete. Plötzlich musste sich das Unternehmen im Wettbewerb messen. Vor allem Einkaufszentren und moderner Wohnungsbau waren gefragt. Gerade im Osten waren die Erfahrungen bestimmter Arbeitsprozesse noch nicht so geläufig, sodass der mib zeitweilig die Insolvenz drohte. Zur Rettung übernahm die Koop-Gruppe die Firma als Gesellschafter.

Neben der Bauausführung gewann die Projektentwicklung immer mehr an Bedeutung. Zu den einschlägigsten Projekten zählten im Landkreis etwa der Bau von 220 Wohneinheiten in der Bad Freienwalder Waldstadt und der Ersatzwohnungsbau in Neuhardenberg. Auch in Wriezen wirkte die mib baulich. Zur Errichtung des eigenständigen Projekts, einem Wohnblock in der Wriezener Steuerstraße, erschien sogar der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe.

Inzwischen hat sich das Arbeitsfeld verfielfältigt: Die Leistungen reichen von der Projektentwicklung über Bauausführung, -trägerschaft bis zur Immobilienverwaltung.

Vor sieben Jahren geriet die Koop-Gruppe in Schwierigkeiten. Auch die Zukunft der mib stand auf dem Spiel. Deshalb gründete sie eine Stiftung, die die Gesellschafteranteile übernahm. Drei Jahre später wurde das Unternehmen unabhängig. "Das ist ein Prozess, den wir zum größten Teil Manfred Trömel zu verdanken haben", sagt Uwe Bahr, der mit Roland Kettner nun die Geschäftsführung übernommen hat.

Die Firma auf eigenen Beinen zu erhalten und in die Zukunft zu führen, heißt für die neue und alte Geschäftsführung auch, auf Regionalität, Ausbildung und Übernahme zu setzen. Die mib baut heute in Berlin und ganz Brandenburg, der Verwaltungssitz ist nach wie vor in Wriezen. Rund 300 Mitarbeiter gehören zur Firmengruppe. "Wir sind ein gesundes Unternehmen und wir wollen es so weiterführen", sagt Uwe Bahr.

Doch auch für die mib ist es nicht leicht, Nachwuchs zu finden. Gerade im Maurer- und Stahlbaubereich sei es schwierig. Deshalb versucht das Unternehmen mit unterschiedlichen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu werben. Der 37-jährige Roland Kettner ist selbst über ein Duales Studium ins Unternehmen hineingewachsen. Mit Uwe Bahr wird er die mib nun eine Zeit lang leiten. Jedoch nicht auf Dauer, denn Bahr steht mit seinen 62 Jahren auch vor dem Ruhestand. Vielleicht wird er es wie Manfred Trömel halten. Er ist noch regelmäßig im mib-Gebäude anzutreffen - als Vorsitzender des Aufsichtsrats.