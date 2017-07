Wettbewerbsfotos im Bürgerzentrum ausgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) "Architektur - Häuser für Menschen" lautete das Motto der nunmehr sechsten Auflage des Fotowettbewerbes im Bürgerzentrum Brücke. Am Dienstag wurde die kleine Schau in den Räumen des Begegnungszentrums eröffnet und Gerlinde Burkard freute sich, die Fotografen persönlich begrüßen zu können. Etwas schade sei gewesen, dass es in diesem Jahr nicht so viele Teilnehmer wie sonst gegeben habe, sagte sie, obwohl man wie stets auch Kameras zur Verfügung hätte stellen können.Sie berichtete, dass es die Jury dennoch wieder schwer hatte, aus den eingesandten Arbeiten die Besten herauszufinden. Viele Bilder zeigen mal nicht Rüdersdorf und Umgebung, sondern seien auch in Ferienorten aufgenommen worden. Daher könnten sie in diesem Jahr nicht den Heimatkalender schmücken. Schon während die Bilder zu sehen sind, wird übers Thema fürs 2018 nachgedacht.