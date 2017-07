Erweiterung der Kita wird preiswerter

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Bei der geplanten Erweiterung der Sanitäranlagen im U3-Bereich der Kita Schlaubespatzen will die Stadt eine Version, die etwa 105 000 bis 110 000 Euro kosten wird. Über das Vorhaben wird in der Stadt schon seit Monaten diskutiert; dabei standen drei Varianten zur Auswahl - die Kosten bewegten sich zwischen 50 000 und mehr als 200 000 Euro. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung trug der Stadtverordnete Ingomar Friebel (SPD) jüngst den aktuellen Stand vor, er verwies dabei mehrfach auf eine schriftliche Information des Amtes Schlaubetal an den Hauptausschuss mit Datum vom 13. Juni. Dort heißt es unter anderem: "Die neue Planung sieht nunmehr lediglich die Erweiterung des Sanitärbereichs mit zwei WC/Waschräumen sowie einem Behinderten-WC vor, ohne in die vorhandene Raumsituation ordnend einzugreifen."