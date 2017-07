Karten für Opernfreunde

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Eintrittskarten für die diesjährigen Veranstaltungen der Reihe Oper Oder-Spree sind in auf der Burg Beeskow und in den Tourismuszentralen erhältlich. In diesem Jahr wird Jaques Offenbachs Oper "Orpheus in der Unterwelt" aufgeführt. Sie ist feiert am 3. August in Neuzelle und am 17. und 18. August auf dem Burghof in Beeskow ihre Premiere. Karten gibt es auch für den festlichen Liederabend (5. August), der "Oper in der Scheune" in Ragow (11.,12., 13. August) und die festlichen Operngala (19. und 20. August) (Tel. 03366 352701).