50 Steine der Erinnerung

Fürstenwalde (MOZ) In Fürstenwalde werden am 6. September 13 neue Stolpersteine verlegt. Damit erinnern dann insgesamt 50 Mahnmale stadtweit an Opfer der NS-Zeit. Gedacht wird mit den neuen Steinen zwei jüdischen Familien und ehemaligen Bewohnern der Samariteranstalten.

Alle Namen eint dasselbe Schicksal: die Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu Zeiten des Dritten Reiches - meist bis in den Tod. Seit 2003 arbeitet der deutsche Künstler Gunter Demnig daran, diesen Opfern und deren Verwandten mit einer Messingtafel vor ihrem letzten Wohnort zu gedenken. Europaweit wurden bereits mehr als 60 000 Stolpersteine an über 1100 Orten verlegt - seit 2005 auch 37 in Fürstenwalde.

Im September wird diese Zahl auf 50 Steine wachsen - nur Frankfurt habe in Brandenburg mehr. Das teilten der theologische Vorstand der Samariteranstalten, Paul-Gerhardt Voget, Museumsleiter Guido Strohfeldt und Gabi Moser vom Evangelischen Kirchenkreis am Mittwoch mit. In einem Aktionbündnis erforschen sie seit 14 Jahren die Namen der Fürstenwalder Opfer. "Mittlerweile sind wir bei etwa 180, aber bei vielen haben wir noch immer nicht genügend Unterlagen", sagt Guido Strohfeldt.

Deshalb werden am 6. September nur 13 neue Stolpersteine verlegt. Zudem wird der von Hilde Hurst in der Eisenbahnstraße 147 ausgetauscht. Durch einen Kontakt zum in London lebenden Sohn Harry Hurst habe man neue Erkenntnisse zur Familiegeschichte erhalten, berichtet Gabi Moser. Auch Hildes Schwester Eva Prager und deren Mann Josef bekommen nun ihre eigenen Stolpersteine. Obwohl beide vermutlich nie zusammen in Fürstenwalde lebten, sah das Aktionsbündnis sie doch als Teil der Familie an. "Diese wird dadurch vervollständigt", so Gabi Moser.

Ein tragisches Schicksal ereilte auch den jüdischen Kaufmann Fritz Julius Friedländer, der eine Widmung in der Karl-Liebknecht-Straße 61 erhält. Er wurde am Tag seiner Befreiung als Zwangsarbeiter, dem 23. April 1945, von sowjetischen Soldaten der Roten Armee erschossen. "In dem Chaos versuchte wohl einer der Männer zu fliehen und eine Kugel traf Fritz Friedländer in den Rücken", erzählt Guido Strohfeldt. Dass der Kaufmann nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938 nur kurz im Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftiert war, hatte er vermutlich dem Umstand zu verdanken, dass seine Frau eine Katholiken aus Frankfurt war. "Die Familie blieb aufgrund dieser Mischehe größtenteils verschont", erklärt der Museumsleiter.

Weniger Glück hatten dagegen einige Bewohner der Samariteranstalten. Im Zuge der Aktion T4, der systematischen Ermordung von Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung durch die Nazis, seien mutmaßlich auch 35 Opfer aus Fürstenwalde dabei gewesen, gibt Paul-Gerhardt Voget an. Da es aber kaum Aufzeichnungen gibt, sei das ebenso wie einzelne Biografien schwer zu ermitteln. Dennoch erhalten auch neun ehemalige Bewohner einen Stolperstein. Zum ersten Mal sind darauf die vollen Namen der Opfer zu lesen. Zuvor wurde immer nur der Vorname und der Anfangsbuchstabe des Nachnamens angegeben. "Nach langer Überlegung mit dem Künstler haben wir uns nun zu dieser Variante entschieden", so Voget.

Gunter Demnig wird die Steine am 6. September ab 10 Uhr persönlich verlegen.