Herzklopfen zwischen Lack und Chrom

Angermünde (MOZ) Glänzender Lack, blinkender Chrom, der Duft von Motorenöl und Leder - verzückt und fast ehrfürchtig staunend umringen junge Männer die schwarzen Limousinen, streichen beinahe zärtlich über die Karosserie, stecken die Köpfe tief unter die Motorhaube und drängeln sich wie kleine Jungs auf dem Kinderkarussell danach, einmal selbst auf dem Fahrersitz das Lenkrad in die Hand zu nehmen. Die jungen Männer sind allesamt Kfz-Mechatroniker-Lehrlinge des ersten Ausbildungsjahres aus dem Oberstufenzentrum Barnim und mit Autos und Motoren schon vertraut. Doch in der Tatra-Galerie Riesebeck in Angermünde schlagen ihre Herzen höher und die Begeisterung ist ihnen anzusehen. Es ist seit vielen Jahren eine schöne Tradition, dass die Kfz-Azubis des Oberstufenzentrums Barnim ihre erste Zeugnisausgabe hier in Deutschlands größter und einmaliger Tatra-Ausstellung stattfindet. Sie bietet einen würdigen Rahmen, der zugleich bei den jungenLeuten Neugier und Begeisterung für die Historie der Automobiltechnik weckt und sie noch stärker für die Ausbildung im Kfz-Handwerk motivieren will. Noch immer ist diese Branche vor allem bei Jungen sehr beliebt, dennoch werde es für Ausbildungsbetriebe immer schwerer, geeignete Bewerber zu finden, sagt Jörg Mank, Ausbilder am OSZ Barnim. "Es fehlt zunehmend wichtiges Grundlagenwissen wie Mathematik." 16 junge Männer und ein Mädchen waren mit Jörg Mank nach Angermünde gekommen und ließen sich von Iris Riesebeck durch die Ausstellung führen, in der Dutzende Modelle aus einem Jahrhundert Automobilbau gesammelt sind. Iris Riesebeck führt nach dem Tod ihres Mannes, ein begeisterter Oldtimer-Restaurator und -sammler und Spezialist für die tschechische Marke Tatra, sein Erbe weiter und öffnet die Ausstellung nicht nur für Liebhaber, sondern auch für Schüler und Azubis, für die der Ausstellungsbesuch oft zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. "Ich habe so etwas noch nicht gesehen. Ich finde es spannend, wie einfach die alten Motoren funktionierten", schwärmt Christian Becker nach dem Rundgang. Er lernt beim I A Autoservice in Britz und absolviert wie alle anderen Azubis die theoretische Ausbildung am OSZ Barnim. "Das ist mein Traumberuf, ich möchte handwerklich arbeiten und Probleme selber finden und sie beheben", erzählt Christian, der zu den besten Azubis des Jahrgangs gehört. Nach der Ausbildung will er vielleicht studieren. Auch Philipp Kremzow, der nach dem Abi am Angermünder Einsteingymnasium die Berufsausbildung zum Mechatroniker begann, ist sicher, den richtigen Weg gegangen zu sein. "Ich liebe die Arbeit. Es war immer mein Wunsch, etwas mit Motoren und Autos zu machen." Einziges Mädchen in der Männerdomäne ist Antje Seefeld, die in der Barnimer Busgesellschaft eine Ausbildung absolviert: "Ich komme gut zurecht. Technik interessiert mich." Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung. Die Chancen, nach einem erfolgreichen Abschluss, einen Job zu bekommen, stehen gut.