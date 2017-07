Schützen, Kinderfest und Tanz

artikel-ansicht/dg/0/

Spreeau (MOZ) Wettschießen mit Armbrust und Luftgewehr sowie die Königsproklamation der Schützengilde sind einige der Höhepunkte des Sommerfestes in Spreeau am Sonnabend ab 14 Uhr. Bei freiem Eintritt können sich die großen Besucher beim Preisangeln und Aalwürfeln messen. Für Jungen und Mädchen wird ab 14 Uhr ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Malen und Basteln geboten. Um 15 Uhr treten die Schützen an und küren ihre Könige. Ab 15.30 Uhr spielt das Hennickendorfer Blasorchester auf. Dann geht es auch um den Fahnenträgerpokal. Selbst gebackener Kuchen sowie Deftiges von der Festtagsbetreuung Ingo Noack und Fleischer Franke sorgen für das leibliche Wohl. Abends kümmert sich DJ Christian Adam um Stimmung beim Tanz bis 2 Uhr.