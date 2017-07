Zu viele und zu alte Patienten

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In Bernau und Eberswalde herrscht an Fach- und Hausärzten zwar noch kein lebensbedrohender Mangel, auf dem flachen Land aber ist die Not schon größer. Der Kollaps kommt, wenn die Politik nicht umsteuert. Dies ist das Fazit einer von der SPD organisierten Gesprächsrunde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586674/

Nur wenige Interessierte waren der Einladung zum Forum mit Britta Müller, der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion in Potsdam, ins Eberswalder Restaurant "Kreta" gefolgt, die der 43 Mitglieder zählende, von Jörg Zaumseil geleitete Ortsverein Eberswalde ausgeprochen hatte. Wer einen frühen Feierabend vorzog, hat eine an Fakten reiche, erstaunlich wenig wahlkämpferische Zusammenkunft verpasst.

"Die Statistiken sagen, dass es genügend Ärzte gibt. Dennoch harren die Patienten in vollen Wartezimmern aus oder warten lange auf Termine", führte Britta Müller in ihre Präsentation ein.

Deutschlandweit kommen demnach 1569 Patienten auf einen Hausarzt, in Brandenburg sind es 1602, im Barnim sogar 1725 Patienten. Im Mittelbereich Eberswalde, der von Joachimsthal bis Biesenthal reicht, lag der Versorgungsgrad mit Hausärzten Ende vorigen Jahres bei 99,2 Prozent. Dort gab es 47,5 Hausarztstellen, keine Zulassungssperre und Niederlassungsmöglichkeiten für fünf Mediziner. Doch schon ein knappes Drittel aller praktizierenden Hausärzte war 60 Jahre und älter.

Deutschlandweit hat sich ein Facharzt um 1169 Patienten zu kümmern, in Brandenburg sind es 1315, im Barnim 1546 Patienten. Auf dem Papier gilt der Landkreis in jeder Disziplin als überversorgt. Die Chirurgie führt die Liste mit 192,3 Prozent an, gefolgt von der Urologie (136,9 Prozent), der Kinderheilkunde (136 Prozent) und Nervenheilkunde (126,6 Prozent). Die durch die Kassenärztliche Vereinigung bereitgestellten Zahlen stammen von Mai 2016. Dass die Patienten häufig zu gänzlich anderen Einschätzungen gelangen, hat für Britta Müller gleich mehrere Gründe. "Ein Problem ist die bundeseinheitliche Vorgabe, pro Arzt eine bestimmte Einwohnerzahl vorzugeben, die für ein Flächenland wie Brandenburg nicht funktioniert", sagte die Landtagsabgeordnete. Zwar sollte seit 2013 das zunehmende Alter der Einwohner bei der Bedarfsplanung berücksichtigt werden, doch die Wirkung bleibe im Barnim bislang aus. In Bernau und Eberswalde gebe es zwar noch ausreichend viele niedergelassene Mediziner, doch diese hätten einen großen Einzugsbereich zu versorgen. "Dazu werden die Brandenburger immer älter. Viele sind chronisch krank und müssen daher häufiger zum Arzt", betonte Britta Müller.

Die Mär von der Insel der Glücksseligen, die sich mit Blick auf die Statistik für Eberswalde und Bernau verbreiten ließe, bekommt zusätzliche Risse, wenn es ins Detail geht. Das machte der Stadtverordnete Carsten Zinn von der Fraktion Alternatives Wählerbündnis Eberswalde deutlich, der auf Engpässe bei der medizinischen Versorgung im Brandenburgischen Viertel hinwies. Dort bezahle die Gesellschaft für Leben und Gesundheit eine halbe Hausarztstelle - dabei würden in dem als sozialer Brennpunkt geltenden Wohngebiet viele Sozialleistungsempfänger und Flüchtlinge leben, führte er aus.

"Ich werde mich dafür einsetzen, dass im Brandenburgischen Viertel möglichst eine Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet wird, wie sie bereits seit Dezember 2013 am Werner-Forßmann-Krankenhaus existiert", kündigte die Landtagsabgeordnete an.

Auf Landesebene gibt es bereits Anreize für Mediziner, sich in unterversorgten oder von der Unterversorgung bedrohten Gebieten niederzulassen: bei Praxisübernahmen können 25 000 Euro gewährt werden, bei Praxisneugründungen 20 000 Euro und bei der Eröffnung einer Zweitpraxis 7500 Euro. Das hat Bernd Pohle, Regionalbeirat der Kassenärztlichen Vereinigung, bestätigt. Wie Britta Müller strich er heraus, dass Kommunen die Ansiedlung von Ärzten unterstützen können - zum Beispiel durch das Bereitstellen von Räumen. Die Eberswalder Rathausspitze hatte bei allen bisherigen Diskussionen zum Thema Ärztemangel einen eigenen Handlungsbedarf stets abgestritten.