Straßenbau dank EU-Förderung

Platkow (MOZ) An der Kreisstraße K6409 zwischen Platkow und Kiehnwerder sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Erst Anfang des Monats war am Sitz der Investitionsbank des Landes Brandenburg in Potsdam der Zuwendungsvertrag zum Ausbau dieser Kreisstraße unterzeichnet worden. Denn, was der Außenstehende nicht weiß, bei diesem Bauvorhaben handelt es sich um ein deutsch-polnisches Projekt der Landkreise Märkisch-Oderland und Gorzowski. Es wurden gemeinsam Projekte eingereicht. Mit der Bewilligung können in den beiden Kreisen insgesamt 7,46 km Straßen ausgebaut werden.