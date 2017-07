Evelina zum Anbeißen

artikel-ansicht/dg/0/

Wesendahl (MOZ) Eine Geburtstagsparty gab es nicht, aber eine Konferenz in Berlin. Vor zehn Jahren wurden bei der BB Brandenburger Obst GmbH erstmals Setzlinge der Apfelsorte Evelina in den Boden gebracht. Jetzt gedeiht jene in Bayern ebenso wie in Frankreich oder Argentinien.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586678/

Und das im Jubiläumsjahr ...! Ein Blick aufs Foto genügte. "Das ist nicht Evelina", so Jette Klame, Leiterin Produktmanagement der Evelina Deutschland GmbH. Rot ist die hervorstechende Farbe des Clubapfels (Qualitätsapfel), der sich von Wesendahl aus zunehmend in Deutschlands Obstanbaugebieten breit macht, und nicht Gelb-Rot.

Wer täglich mit der im sächsischen Pillnitz gezüchteten, noch jungen Mutante der bekannten Sorte Pinova zu tun hat, dem dürfte Unterscheidung nicht schwer fallen. Aber auch vielen anderen nicht, die sich bisher auf sie eingelassen haben. Denn Evelina wächst mittlerweile auf deutschlandweit 257 Hektar, nachdem die BB Brandenburger Obst GmbH Wesendahl vor zehn Jahren auf fünf Hektar als Erste in die Zukunft dieser Sorte investiert hatte. Seitdem ist die Anbaufläche vor den Toren Strausbergs und Berlins auf zusammenhängend 42 Hektar gewachsen. Allein 2013 kamen hier 1500 neue Bäumchen hinzu, die nach etwa drei Jahren erste Erträge erwarten lassen.

In allen bedeutenden deutschen Obstanbaugebieten öffneten Obstbauern Evelina die Türen, in Sachsen-Anhalt genauso wie in Niedersachsen oder am Bodensee. "Sie ist eben ein Träger", erklärt Katja Börnicke, Geschäftsführerin der Evelina Deutschland GmbH, die wachsende Beliebtheit der Sorte, "ein robuster, wenig anfälliger Baum, der durchschnittlich 60 bis 70 Tonnen je Hektar bringt." Dazu ein zarter, feinsäuerlicher Geschmack, bestes Aussehen, lange Lagerfähigkeit.

Wenngleich die Anbaubedingungen beispielweise in Baden-Württemberg andere seien als in Wesendahl, so mache doch Erfahrung im Umgang, Kenntnis der Bedürfnisse, liebevolle Hinwendung zu dieser Kultur Unterschiede wett. Dazu benötigten die Obstbauern aus anderen Gebieten indes Vertrauen in die neue Sorte, die über fünf Jahre mit Argusaugen beobachtet wurde. Sollen die Bäume doch 20, 25 Jahre Früchte tragen. Mit dem nötigen Wissen im Gepäck sind die Wesendahler als Broker ausgeschwärmt, sind zu Obstbauern auf die Plantagen gefahren, schulen sie jährlich zu Techniker-Meetings. An den Standards einer Marke wie Evelina dürfe schließlich nicht gerüttelt werden, verteidigt Katja Börnicke als Geschäftsführerin Qualitätsansprüche.

"Inzwischen sind wir eine anerkannte Marke, im Einzelhandel und zahlreichen Ketten gelistet und behaupten uns in der Branche. Darauf sind wir stolz", sagt Marketingfrau Jette Klame. Überraschende Ideen flankierten über die Jahre das Bestreben um die Evelina-Etablierung am Markt: ob Verteilaktionen am Berliner Hauptbahnhof oder vitaminreiche Unterstützung von Sportevents, Apfelkörbchen im Bundes-Kabinett, Radio-Spots, Laufsteg-Show oder das Werbegesicht von McFit- und Instagram-Star Evelina Mamajeva.

Denn Eva verbirgt sich schon im Namen Evelina und damit Verführung wie schon in der Bibel: etwas zum Anbeißen aus einem verträumten Paradies wie Wesendahl.