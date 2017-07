Gesucht: Infos zu DDR-Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit zehn Jahren dokumentiert der Architekt und Fotograf Martin Maleschka gefährdete Kunst an Bauwerken aus der Zeit der DDR. Einige seiner Fotografien sind im Rahmen der Ausstellung "Was macht die Kunst, Frankfurt (Oder)?"noch bis zum 13. August im Foyer der ehemaligen Mensa im Audimax zu sehen. Zu vielen dieser Kunstwerke fehlen Informationen über den Künstler sowie über den Zeitraum und die Geschichte ihrer Entstehung. Um diese Lücke zu schließen, veröffentlicht die MOZ in loser Folge einige der Fotografien. Wer Informationen hat, kann über die E-Mail-Adresse wmdkffo@icloud.com Kontakt zu Martin Maleschka aufnehmen.