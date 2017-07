Aufgeregte Tanzkinder

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586681/

Ausruhen in luftiger Höhe: Längst haben die Kinder die neuen Spielgeräte, darunter diese Kletterspinne, in Beschlag genommen und einem speziellen Spiel-Härtetest unterzogen.

Fünf Jahre lang dauerte die Umgestaltung des Hofs, der Freiflächen, der Zuwegung und der Abriss einiger Ruinen auf dem Areal An der Plansche. Fünf Teilabschnitte waren nötig, um das Projekt zum Abschluss zu bringen. 1,9 Millionen Euro flossen aus städtischen Mitteln in das Vorhaben.

Zackzack musste Stahl machen, denn die Kinder waren mächtig ungeduldig, auch wenn sie schon seit geraumer Zeit auf den neuen Geräten, Bahnen und Trampolins toben dürfen. 406 Mädchen und Jungen besuchen die Grundschule mit dem kulturell-ästhetischen Profil. Für Schulleiterin Elke Pätz ein großer Grund zur Freude: "Wir haben manchmal nicht geglaubt, dass es so schön werden würde."

Dafür hatten im Vorfeld auch die Kinder früherer Jahrgänge gesorgt, erinnerte sie. Mit einem Wunschbaum waren Schüler 2013 ins Rathaus gezogen, um die Stadtverordneten zu überzeugen. Dass die verbauten Mittel eine Riesensumme sind, riet sie, sollten die Schüler einmal im Mathematik-Unterricht genauer untersuchen und klein rechnen.

Sie bat inständig, die vielen neu gepflanzten "kleinen Pflänzchen" auch wachsen und gedeihen zu lassen. Einen ganz besonderen Dank schickte sie an den städtischen Bauleiter Jürgen Brinckmann, der Tröster und Mutmacher zugleich gewesen sei.

Der 54-Jährige erinnert sich gut an die Unwägbarkeiten. So mussten die Regen- und Schmutzwasserkanalisation erneuert werden. "Bei laufendem Schulbetrieb, das war nicht immer einfach", sagte Brinckmann. Auch Bauamtsleiterin Simone Rochow würdigte das Entstandene. So gibt es einen schattigen Hof mit Sitzelementen. "Hier kann auch Unterricht stattfinden", betonte sie. Die Zuwegung zum Eingang mit einer Rampe ist nun auch für Eltern und Schüler zu bewältigen, die im Rollstuhl sitzen oder Mobilitätseinbußen haben. Der Fahrstuhl, der bereits einige Jahre zuvor angebracht wurde, bringt die Besucher und Schüler dann in die Etagen.

Um Nachwuchs muss sich Elke Pätz nicht sorgen. "Bernau hat genügend Kinder", sagte sie. Als sie 2002 als Schulleiterin bei den Rollenhagens angefangen habe, standen noch Bauruinen, erinnerte sie, und nahmen Anrainer den Weg über das Gelände.

Auch die Sechstklässler haben ihren Beitrag farbenprächtig hinterlassen. Die graue Betonmauer, die das Areal zur Landesstraße hin abgrenzt, wurde mit Graffiti gestaltet.

Dass schon heute wieder ein Baugerüst aufgebaut wird, wie Bürgermeister Stahl sagte, zeige auch, wie wichtig die Schule der Stadt sei. Diesmal werden die Fenster und Simse erneuert.