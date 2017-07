Geldspritze für Schulausstattung

artikel-ansicht/dg/0/

Personalchef Jens Haselow und Vica Faynor von der Unternehmenskommunikation der PCK Raffinerie überreichten den Scheck am Dienstag im Technikstützpunkt an den Informatiklehrer Sven Ketel. PCK unterstützt die Schule und ihre vielfältigen Aktivitäten zur naturwissenschaftlichen Ausbildung seit vielen Jahren. "Vielleicht", wandte sich Jens Haselow an die Schüler, die in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften der Schule den Technikstützpunkt nutzen und zur Scheckübergabe eingeladen waren, "wird ja der eine oder andere von euch einmal bei uns im Betrieb arbeiten".

Die Wirtschaft hat schon lange damit begonnen, ihren künftigen Fachkräftebedarf dort abzuholen, wo er heranwächst. Im besten Fall entwickeln die Kinder schon im Kindergarten und in der Schule Begeisterung für Naturwissenschaften und damit das Interesse für technische Berufe. PCK organisiert zum Beispiel spannende Labortage in Kitas, würdigt exzellente Leistungen der Schulabgänger mit attraktiven Preisgeldern, verlegt Tage der offenen Tür in die für junge Leute spannendere Zeit der Nacht und fördert Projekte wie Robotik-Arbeitsgemeinschaften oder Wettbewerbe wie die Lego-League. "Allein für die Robotik-Ausstattung unseres Stützpunktes hat die Raffinerie gemeinsam mit dem Verband Nordost-Chemie bereits 15 000 Euro gespendet", zählt Sven Ketel zusammen. Die jetzt bereitgestellten 3000 Euro sollen in modernere Maschinen und in ein Selbstbau-Projekt für eine eigene CNC-Fräse fließen.

Die will der technikbegeisterte Lehrer nicht einfach kaufen, sondern in seinen Arbeitgemeinschaften mit den Schülern und mit Unterstützung der Bürgerwerkstatt selber bauen. Zusätzlich sollen das eine oder andere Werkzeug oder technische Gerät erneuert werden. Die Kappsäge in der Werkstatt und eine Bohrmaschine tragen tatsächlich noch Firmenstempel von DDR-Firmen aus Leipzig oder Naumburg, so alt sind die schon.

Mit der finanziellen Unterstützung für den Technikstützpunkt würdigt PCK aber auch die Anstrengungen der Schule und ihres engagierten Techniklehrers, über die Schule hinaus außen aktiv zu werden. Sven Ketel öffnete die Werkstätten nicht nur technikinteressierten Schüler anderer Schulen, sondern auch interessierten Bürgern. Mittlerweile haben mehrere Makerabende zu speziellen Themen wie kleine Computerprozessoren, 3-D-Druck oder Laser-Cutter schon viele Interessenten in den Stützpunkt gelockt. An drei Nachmittagen in der Woche öffnet die Schule ihre Bürgerwerkstatt für Bastler und Tüftler, die die mittlerweile sehr gute Technikausstattung für ihre eigenen Projekte nutzen können. Von denen wiederum konnte Sven Ketel bereits einige für die Betreuung oder Unterstützung der Schüler-AG gewinnen.

Die Schule bekommt zum neuen Schuljahr aber auch vom Landkreis Uckermark als Träger neue Technik.Der Kreis plant, die Schule mit 80 neuen Computern auszustatten.