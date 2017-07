Zwischen Comics und Lexika

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Sie hat das größte Literaturangebot für junge Menschen in ganz Deutschland. Die Kinder- und Jugendbibliothek der Zentral- und Landesbibliothek Berlin feiert am Sonnabend ihr 60-jähriges Bestehen mit einem Fest. Und platzt jetzt schon aus allen Nähten.

Manchmal kontrolliert Benjamin Scheffle die Schülerausweise. Wer schon etwas älter aussieht und keinen vorweisen kann, wird in den großen geschwungenen Erwachsenen-Lesesaal ein Stockwerk höher verwiesen. "Ich habe nur 26 Plätze", sagt der Chef der Kinder- und Jugendabteilung (KiJuBi) dann entschuldigend. An den Tischen sieht man Jugendliche mit Stöpseln im Ohr über Heftern und Lernbüchern brüten. Auf einem Lesepodest lümmeln Eltern mit ihren Kleinkindern in großen Sitzsäcken und studieren Bilderbücher. Etwas versteckt in der Manga-Lounge hat es sich eine Mädchen-Clique mit einem Stapel japanischer Bücher bequem gemacht.

In den langen Reihen mit Comics stehen nicht nur Fantasiegeschichten, sondern auch Bände zum Zweiten Weltkrieg oder über Magersucht. Selbst Shakespeares "Der Sturm" oder eine Adaption von Wim Wenders' "Der Himmel über Berlin" findet man hier als Graphic Novel. "Wir kaufen fast alles, was auf dem Markt ist", erklärt Scheffler. In den vergangenen zehn bis 15 Jahren habe sich die Comic-Szene unheimlich entwickelt, findet der 56-Jährige. So würden die künstlerisch wertvollen Bildergeschichten mit den kurzen Lese-Happen inzwischen auch immer mehr in der Leseförderung eingesetzt.

Die wird in der KiJuBi, die sich in gläsernen Gängen um einen grünen Innenhof schlängelt, besonders groß geschrieben. Im Lesegarten, wo nun Jugendliche in Sonnenstühlen lümmeln, steht im Winter eine Jurte. In ihr finden unter anderem Lesungen für gehörlose Kinder in Gebärdensprache statt.

Wenn am Sonnabend die Einrichtung, die 1957 in den Räumen der Amerika-Gedenkbibliothek eröffnete, am Kreuzberger Blücherplatz ihr 60-jähriges Jubiläum mit einen großen Familienfest feiert, sollen die Besucher einen Eindruck vom täglichen Veranstaltungsprogramm bekommen. Neben Abenteuer-Lesungen für die Kleinsten reicht es über Spiele-Erfinder-Workshops, digitale Lernstunden bis hin zur nachmittäglichen Hausaufgabenhilfe.

Im angeschlossenen Lernzentrum finden Kinder und Jugendliche Fachbücher für Schule und Freizeit gleichermaßen nach Themengebieten geordnet. Dort kann man mithilfe von Beispielaufgaben für die Abi-Prüfungen pauken, im Tierkundelexikon nachschlagen oder spielerisch in die "Verrückte Welt der Zahlen" tauchen. Neben einem Rest alter Hörspielkassetten finden sich 3000 DVDs mit Gute-Nacht-Geschichten.

In die Bibliothek mit rund 60 000 Medien strömen monatlich bis zu 20 000 Nutzer. An ihnen können die Bibliothekare auch den Wandel der Zeiten ausmachen.

So lohnt es sich, in der internationaler werdenden Stadt zum Beispiel den Bereich mit acht Hauptsprachen weiter aufzubauen. Die Computer-Arbeitsplätze, die Scheffler einst noch für bald überflüssig gehalten hat, erfreuen sich seit ein bis zwei Jahren wieder unerwarteter Beliebtheit. "Die meisten haben inzwischen nur noch ein Handy und höchstens noch ein Ipad zu Hause", erklärt Scheffler. Wenn nun für das Schul-Referat Schreibprogramme und Drucker gebraucht werden, sei die Bibliothek eine gute Wahl. Auch, weil dort Mitarbeiter zur Hilfe bereitstehen. "Viele können zwar heute wie die Weltmeister Whats-App-Nachrichten tippen, wissen aber nicht mehr, wie man Word benutzt oder ein Dokument speichert", hat Scheffler festgestellt. Dazu käme, dass Jugendliche heutzutage fast nirgendwo mehr konsumfreie Räume fänden. "Selbst im Internet-Café wird erwartet, dass man etwas trinkt."

Und so wird es oft sehr voll in der Bibliothek mit Deutschlands größtem Angebot für Menschen von 0 bis 21 Jahren, der aber nur rund 400 Quadratmeter zu Verfügung stehen. Scheffler hätte sich deshalb dringend einen Neubau der Zentral- und Landesbibliothek auf dem Flughafengelände Tempelhof gewünscht. Nun muss er weiter Kompromisse wie zum Beispiel zwei Meter hohe Regale eingehen. Oder eben manchmal Schülerausweise kontrollieren.

60 Jahre Kinderbibliothek der ZLB in der Amerika-Gedenkbibliothek, Blücherplatz 1, U-Bahnhof Hallesches Tor. Familienfest am Sonnabend ab 10 Uhr. Programm unter https://www.zlb.de