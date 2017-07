Führerschein für Fluganfänger

artikel-ansicht/dg/0/

Den Startknopf drücken und losfliegen - so einfach ist das Fliegen mit unbemannten Fluggeräten, wie Drohnen auch genannt werden, längst nicht mehr. Im April trat eine Verordnung in Kraft, die weitere Flugverbote, aber auch eine Kennzeichnungspflicht mit sich brachte. Die wohl wichtigste Regelung ist eine Führerscheinpflicht für Drohnen mit einem Gewicht ab zwei Kilogramm.

Hier beginnen die ersten Engpässe. Das Luftfahrtbundesamt ist für die Lizensierung der Stellen zuständig, bei denen Drohnenpiloten nachweisen sollen, dass sie etwas von der Fliegerei verstehen. Vorgeschrieben sind in den Prüfungen knapp 50 Fragen zum Luftrecht, zur Meteorologie sowie zur Navigation, heißt es im Luftfahrtbundesamt. Doch die Prüfer stehen noch nicht fest.

Einen Termin, wann das Zulassungsverfahren abgeschlossen ist, kann Behördensprecherin Cornelia Cramer noch nicht nennen. Nach ihren Aussagen haben sich 17 Bewerber gemeldet, die sich um eine Lizenz bemühen. Nach Informationen dieser Zeitung planen die großen Prüforganisationen, Verkehrsunternehmen und die Lufthansa den Einstieg in den neuen Markt. Auch zu Preisen ist noch wenig bekannt: Bislang hat sich die Dekra aus der Deckung gewagt. Sie bietet ab Oktober einen eintägigen Basiskurs für 320 Euro an.

Dagegen können Drohnenbesitzer, die ihre Fluggeräte nicht für gewerbliche oder wissenschaftliche Zwecke nutzen, die Prüfung bei einem der zwei bundesweiten Modellflugverbände ablegen - die dazu direkt vom Bundesverkehrsministerium ermächtigt wurden. "Wir haben unglaublich viele Anfragen, müssen die Leute aber noch vertrösten", sagt Frank Weigand, Geschäftsführer des Deutschen Modellfliegerverbandes, in dem 90000 Mitglieder organisiert sind.

Nach seinen Schätzungen sind in dem Verband bereits 2000 Anträge für Drohnenführerscheine eingegangen. In ein paar Jahren könnten es weit über 100000 Interessenten sein, glaubt er. Um diese Nachfrage zu bedienen, sollen die Prüfungen vor allem über eine Online-Plattform abgewickelt werden. "Nur die genauen Inhalte müssen wir jetzt noch definieren", sagt Weigand. Diese würden mit dem Deutschen Aeroclub abgestimmt. Etwas Zeit bleibt - die Übergangsfrist gilt bis Oktober.

Die elektronischen Führerscheine werden dann in einer großen Datenbank gespeichert. "Die Ordnungsbehörden haben keinen direkten Zugriff, können aber Abfragen zu den Eigentümern stellen", erklärt Weigand. "Den Personalausweis sollte daher jeder bei sich führen." Die meisten Drohnen lassen sich zuordnen: Sie müssen ebenfalls ab Oktober mit feuerfesten Plaketten ausgestattet sein - mit Namen und Adresse.

Eine "Aufstiegserlaubnis" der Landesluftfahrtbehörden benötigen jedoch nur Eigentümer von über fünf Kilogramm schweren Drohnen. Auch bei einem gewerblichen Hintergrund - etwa bei professionellen Luftaufnahmen oder Inspektionen von Stromleitungen aus der Luft - ist diese erforderlich. 282 Mal wurden diese Flüge im Jahre 2015 in Brandenburg beantragt.

Weigand betont jedoch, dass die Führerscheinpflicht für die meisten Drohnen in Deutschland nicht gilt - da die Modelle die Gewichtsklasse unterschreiten. "Die Industrie wird außerdem an noch leichteren Modellen arbeiten", sagt er. Diese könnten auf die vorgeschriebene Maximalhöhe programmiert werden, wodurch kein Ärger droht.

Luftverkehrswirtschaft, Piloten und Fluglotsen gehen die Regelungen noch nicht weit genug. Sie fordern ein zentrales Drohnenregister. Zudem arbeiten sie an technischen Lösungen, Drohnen in der Luft zu orten. "Wenn Hunderte Drohnen in der Luft sind, müssen wir wissen, wem sie gehören", sagt der Geschäftsführer der Deutschen Flugsicherung, Michael Hann. Dies sei notwendig, um Passagierflugzeuge zu schützen, aber auch um mögliche Terroranschläge aus der Luft zu vermeiden. Gleichzeitig verweist Hann auf die steigende Zahl von Konflikten mit sogenannten Coptern. Im vergangenen Jahr seien 64 Drohnen von Flugzeugpiloten im kontrollierten Luftraum gesichtet worden, drei Mal so viele wie 2015. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann es zu einer Kollision kommt, heißt es bei der Flugsicherung.

Dagegen sucht sich der Modellfliegerverband neue Verbündete, um komplett vom Drohnen-Gesetz ausgeklammert zu werden. Es habe bereits konstruktive Gespräche mit der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) in Brüssel gegeben, berichtet Weigand. "Wir wollen uns nicht von der Politik einschränken lassen."