FC-Elf bestes Kreisligateam Deutschlands

Neuenhagen (MOZ) Als der Unparteiische Pascal Hinze am 17. Juni das letzte Meisterschaftsspiel der Fußball-Kreisliga, Staffel Nord, zwischen dem FC Rot-Weiß Neuenhagen und den Gästen von Jahn Bad Freienwalde um 14.26 Uhr auf dem Jahnsportplatz Neuenhagen beendete, hatte die Heimelf nicht nur mit 7:1 gewonnen. Vielmehr hatte die Elf von Trainer Aleksander Jovanovic etwas Historisches vollbracht: Die Randberliner krönten mit dem Heimerfolg zum Saisonausklang eine überragende Spielzeit: 30 Meisterschaftsspiele - 30 Siege lautete die grandiose Bilanz des neuen Titelträgers und Aufsteigers in die Kreisoberliga. In Zahlen ausgedrückt heimsten die FC-Spieler die maximalen 90 Punkte bei einem unglaublichen Torverhältnis von 190:18 Treffern ein.

Was vielleicht bei nicht wenigen Rot-Weiß-Fußballern zu diesem Zeitpunkt sehr wohl im Hinterkopf schwebte, wurde zwei Tage später Gewissheit, denn der Fußballclub Rot-Weiß Neuenhagen ist die beste Fußball-Kreisliga-Mannschaft Deutschlands der Saison 16/17.

Bereits seit dem 24. Spieltag standen der Titelgewinn und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisoberliga fest und dennoch ließ die Elf von Aleksander Jovanovic in ihren Bemühungen nicht locker, sondern drückte auch in den verbleibenden Begegnungen weiterhin auf das Gaspedal. So gab es Heimerfolge gegen Germania Lietzen (5:0), Herrensee/Strausberg (1:0), einen 9:0-Sieg gegen Vizemeister Neutrebbin und ein 7:1 gegen Bad Freienwalde sowie die Auswärtserfolge gegen den Falkenberger SV (5:2) und Herrensee/Strausberg (11:0). Am Ende hatten die Randberliner einen Vorsprung auf den Vizemeister Hertha Neutrebbin von 26 Zählern.

Allerdings muss diesen fraglos Wahnsinnszahlen der Neuenhagener Fußballer der Spielzeit 2016/2017 noch eine hinzugefügt werden: Die 62 erzielten Treffer von Torjäger Arthur Tabler. Mit der Torjägerkrone komplettierte der Angreifer die wohl einmalige Saison, die Eingang in die Geschichtsbücher in der Neuenhagener Sporthistorie finden dürfte.