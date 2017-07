Frankfurter Judo-Jugend fliegt nach Japan

artikel-ansicht/dg/0/

Auch die Frankfurter Judoka des JC90, die im Vorjahr für zwei Wochen eine japanische Delegation beherbergten, werden in drei Wochen die Reise antreten und dabei als Botschafter des Deutschen Sports fungieren. Erstmalig wird es bei diesem Austausch zwei Judo-Gruppen geben, denn da die Gruppe Niedersachsen II unbesetzt blieb, durften die Frankfurter diese selbst füllen. So werden insgesamt 17 Oderstädter Judoka, angeführt von Gruppenleiterin Katja Stefan und Gruppenleiter Gregor Wenzel die Chance nutzen, das Heimatland ihrer Sportart kennenzulernen. Nach gemeinsamen Tagen in Kyoto wird sich die Gruppe um Wenzel im Großraum Tokio aufhalten, während Stefans Gruppe in der Region Osaka ist. Am Ende treffen sich dann alle 125 Teilnehmer des Austausches für die letzten zwei Tage in Tokio.

Schon im Mai begann die Vorbereitung der Frankfurter bei einem gemeinsamen Wochenende in Strausberg, bei dem sich auf die völlig andere Kultur, das Jahresthema "FairPlay - Respekt im Sport und persönlichen Umfeld" vorbereitet wurde und man auch allgemeine Themen zur Reise besprach. In Blossin wurde das Ganze bei Workshops und Referaten vertieft, immer wieder durch Sportaktivitäten aufgelockert. Der Höhepunkt dieses zentralen Vorbereitungstreffens war der Länderabend, bei dem jede Gruppe eine Show vorführen musste, die sie dann auch in Japan, bei den Willkommens- oder Abschiedsfeiern der einzelnen Präfekturen, zeigen wird.

Über mit den lautesten Beifall konnten sich die Frankfurter Judoka freuen, die einen Mix aus Techniktraining, Zeitlupenshow und Akrobatik eingeübt hatten und als Finale mit extra bedruckten Shirts auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio hinwiesen. Auch das Leitungsteam der Delegation war so begeistert, dass es gleich den Vorschlag machte, dass diese Judo-Show bei der großen Sayonara-Party in Tokio vorgeführt werden soll.

Um in Japan als einheitliches Team aufzutreten, bekamen die Teilnehmer noch die offizielle Einkleidung der Deutschen Sportjugend für diesen Austausch. Der elfstündig Flug beginnt in In Frankfurt/Main.

Gruppe Niedersachsen II (Judo II): Katja Stefan (Delegationsleiterin), Kevin Ebeling (Gruppensprecher), Vanessa Trajcev, Josephine Richter, Maximilian Gubernus, Rico Buchwalter, Kai Ole Pfirrmann