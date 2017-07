Fachkräftemangel: Zu wenig Ameisenumsiedler in Deutschland

artikel-ansicht/dg/0/

Mühlenbecker Land (dpa) Die Nachfrage nach geschulten Ameisenumsiedlern ist in Deutschland groß. Immer wieder müssen Nester von geschützten Ameisenarten wegen Straßenbauvorhaben umgesiedelt werden. "Es müsste in vielen Regionen mehr Ameisenumsiedler geben", sagte die 1. Vorsitzende der Brandenburgischen Ameisenschutzwarte, Katrin Möller. Allein in der Hauptstadtregion gebe es wegen großer Straßenbauvorhaben und der Erweiterung des Siedlungsraums um Berlin entsprechenden Bedarf. Zurzeit werden am nördlichen Berliner Ring zahlreiche Waldameisen-Nester versetzt.