Dippmannsdorf (MZV) Dippmannsdorf. Am Samstag, 08.07.2017, findet der diesjährige Sommernachtsball in Dippmannsdorf statt. Ab 20 Uhr lädt der Bürgerverein bei sommerlicher Stimmung zum gemütlichen Beisammensein ins Naturbad ein.

Mit musikalischer Untermalung durch das DJ-Team können die Gäste den Abend entweder gemütlich bei sanfter Beleuchtung am Rande des Naturbadeteiches ausklingen lassen oder eine stimmungsvolle Tanzparty auf der Tanzfläche erleben. In jedem Fall werden sich die Vereine des Ortes mit erfrischenden Getränken und leckeren Speisen um die Versorgung der Gäste kümmern - beste Voraussetzungen für eine gesellige Sommernacht in Dippmannsdorf!

Auch am Sonntag, 09.07.2017, geht es im Dippmannsdorfer Naturbad gleich weiter: Der Sportverein Dippmannsdorf fordert beim Beachvolleyball-Turnier wieder Mannschaften aus der Umgebung zum Kräftemessen am Netz heraus. Anmeldungen werden unter Tel. 0173/8713020 entgegengenommen. Die Wettkämpfe finden ab 13 Uhr statt und natürlich sind neben den Wettkämpfern auch Zuschauer und Badegäste herzlich willkommen. Abgesehen vom üblichen Badespaß im Naturbad wird es auch Kaffee und Kuchen für die Besucher geben.

Der Eintritt zu Sommernachtsball und Familiennachmittag ist jeweils frei.