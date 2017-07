Wiedereröffnung der St. Bernhard-Kirche

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (hmr) 640 Kilometer in zwei Tagen mit dem Rad von 70794 Bernhausen nach 14770Diese Kraftanstrengung haben sich Reinhard Bohne (46) und Hans-Jürgen Dutt (47) am 7./8. Juli vorgenommen. Mit diesem Radmarathon sammeln sie Spenden für das Projekt "St. Bernhard" in Brandenburg a.d.Havel. Dort arbeiten Beate und Hans-Martin Richter, die im Februar 2017 von Bernhausen nach Brandenburg a. d. Havel umgezogen sind.

"Aus Versehen" wurde die St. Bernhard-Kirche in der Thüringer Straße im Februar 2014 wenige Tage auf eBay angeboten. Der heutige Leiter des Projekts, Hans-Martin Richter, stieß unerwartet auf die Offerte. Richters haben 2015 einen Verein gegründet und möchten in Anbindung an das evangelische "Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg" dort ein christliches Begegnungszentrum und eine Gemeinschaftskirche aufbauen.

Nach drei Jahren mit vielzähligen erfreulichen Überraschungen fällt nun der Startschuss für das Begegnungszentrum St. Bernhard, auch wenn die geplanten Umbaumaßnahmen noch nicht begonnen haben. Neben christlichen Angeboten wie einem Bibelentdecker-Kurs im Oktober gibt es Angebote für Menschen jeden Alters. Die Mitgliedschaft in einer Kirche wird nicht erwartet. Alle sind herzlich willkommen!

Zur Eröffnung am kommenden Samstag, den 8. Juli lädt das Mitarbeiterteam zu einem Kaffeetrinken ab 15 Uhr in den Kirchhof ein, bei dem bereits die bekannte Brandenburger Band Patchwork zu hören sein wird. Um 17 Uhr findet die Eröffnungsfeier in der Kirche statt, zu der OB Dr. Dietlind Tiemann und kirchliche Verantwortliche ihr Kommen zugesagt haben. Ab 19 Uhr gibt es dann das Benefizkonzert mit Patchwork!

Pünktlich zum Eröffnungsfest von St. Bernhard möchten auch die beiden Radler in Brandenburg eintreffen. Sie suchen noch Unterstützer, die für einen oder mehrere gefahrene Kilometer für das Projekt "St. Bernhard" spenden - unter www.rmbb.bike .