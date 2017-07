Dank an einen unbekannten, rettenden Engel

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Ein rettender Engel wird gesucht: Zur Stelle war das Wesen am Dienstag vergangener Woche, als ein Mann auf der Berliner Straße in Zehdenick nahe der Amtswallstraße urplötzlich bewusstlos zusammenbrach. Der Retter verständigte sofort den medizinischen Notdienst - und sorgte dafür, dass der Falkenthaler Detlef Schulz von Ärzten rechtzeitig reanimiert wurde.

Hier irgendwo muss es passiert sein: Detlef Schulz brach in der Berliner Straße in Zehdenick zusammen, konnte aber dank des Engagements eines Unbekannten gerettet werden. Den sucht er nun, um sich bei ihm zu bedanken.

Hier irgendwo muss es passiert sein: Detlef Schulz brach in der Berliner Straße in Zehdenick zusammen, konnte aber dank des Engagements eines Unbekannten gerettet werden. Den sucht er nun, um sich bei ihm zu bedanken. © Thomas Pilz/GZ

Hilfsbereit und bescheiden - für Ute Krüger, die Schwester von Detlef Schulz, sind das zwar bewundernswerte Eigenschaften, die den unbekannten Helfer auszeichnen. Sie und vor allem aber ihr Bruder Detlef hoffen dennoch sehr, sich bei dem Retter bedanken zu können.

"Es stand einfach zu schlimm um meinen Bruder, der ja schon seit Jahrzehnten an einer schweren Herzerkrankung leidet", erklärt Ute Krüger. Deshalb sei der Schock für sie so stark gewesen, als sie von dem Unglück vergangene Woche erfuhr - freilich erst einige Tage später! Sie ist zwar in Bergsdorf beheimatet, und Detlef wohnt "quasi nebenan" in Falkenthal, aber dennoch liegen bekanntlich Kilometer dazwischen. Außerdem ist Detlef alleinstehend, "man sieht sich eben nicht jeden Tag", erklärt die besorgte Schwester. Zwar sei dem Schwerbeschädigten inzwischen eine Betreuerin zur Seite gestellt, aber rund um die Uhr könne sie auch nicht zur Stelle sein, weiß Ute Krüger.

Dass mit ihrem 60-jährigen Bruder etwas passiert sein muss, erfuhr sie erst, als der Freund des Bruders zwei Tage nach dem Vorfall zu Hause vergeblich auf Detlef wartete - der Freund hatte den Falkenthaler zum Geburtstag eingeladen.

Es war Tochter Katharina - sie arbeitet bei den Oberhavel-Kliniken - die ermittelte, dass Detlef Schulz seit Dienstag in der Hennigsdorfer Klinik im Koma liege. Ute Krüger ist den Tränen nahe: "Detlef hat es schon seit langem nicht leicht, er hatte Herzschrittmacher erhalten und bekam auch schon Defilibratoren eingepflanzt", berichtet Krüger, die besonders nachempfinden könne, wie es Detlef ergeht - sie sei selber herzkrank.

Katharina hatte sich auf den Weg gemacht, den Unfallhergang zu rekonstruieren - denn der Verunglückte kann sich selber an gar nichts mehr erinnern. "Wir haben herausbekommen, dass der Unfall wahrscheinlich vor dem Döner geschehen sein muss", meint Ute Krüger. "Es muss nach unseren Erkenntnissen ein blonder Junge gewesen sein, der Detlef gleichsam das Leben rettete."

Wie dem auch sei: Detlef Schulz, der inzwischen aus dem Koma erwacht ist und sich offenbar allmählich auf dem Wege der Besserung befindet, "möchte doch zu gerne wissen, wer ihm geholfen hat und sich bei ihm herzlich bedanken", erklärt die Bergsdorfer Schwester.

Zumal es inzwischen nicht mehr alltäglich sei, dass die Menschen im täglichen Getriebe und der Hetzerei "aufeinander achtgeben", betont sie.

Im Gegenteil, es dominierten Entfremdung und Vereinzelung, gerade auch auf den Dörfern. "Und schwer Erkrankte nehmen das besonders wahr", weiß Ute Krüger, die selber seit Jahren als Herzkranke stets aufpassen müsse. Umso dankbarer sei sie, dass ihrem Bruder, der so viel schlimmes durch habe und bald auch berentet wird, geholfen werden konnte - trotz viel Bürokratie. "Denn sogar die Betreuerin hatte Probleme, unsere Familie ausfindig zu machen, um sie zu benachrichtigen".

Der uneigennützige Helfer möge sich telefonisch bei Ute Krüger melden - möglich ist das jederzeit unter der Funknummer 0152 25485214.