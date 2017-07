Seelower Tafel steht vor dem Aus

artikel-ansicht/dg/0/

Die Aufkleber an den Scheiben der Tafel, vis a vis vom Kreiskulturhaus, sind verschwunden. Nichts deutet mehr darauf hin, dass hier zehn Jahre lang ein wichtiger Anlaufpunkt für Bedürftige aus der gesamten Seelower Region war. Im Innern stehen noch Tische und Stühle sowie die Ausgabenregale. "Am 14. Juli ist die letzte Ausgabe", bestätigte Marita Seibold, Geschäftsführerin des Frankfurter Vereins. "Der Vorstand musste die Reißleine ziehen, denn die Seelower Außenstelle hat im vergangenen Jahr einen Verlust von 15 000 Euro eingefahren. Das können wir als kleiner Verein nicht stemmen."

Seelows Bürgermeister Jörg Schröder bedauert die Entscheidung außerordentlich. Er hat - so wie alle Verwaltungschefs der Region - erst Montag ein Schreiben der Frankfurter erhalten, in dem die definitive Schließung mitgeteilt wird. Der Verein hat bei der Seelower Wohnungsbaugesellschaft die Räume zum 31. Juli gekündigt. "Am 17. und 18. Juli werden wir sie ausräumen", sagt Marita Seibold. "Noch nutzbares Mobilar wird zum Teil an Bedürftige verteilt, denn wir haben in Frankfurt keine Lagerkapazitäten." Im vergangenen Jahr war der Verein innerhalb der Oderstadt in ein kleineres Domizil umgezogen. Dies letztlich auch unter dem Aspekt der Kosten.

"Wir bedauern den Schritt, wurden davon überrascht", sagt Jörg Schröder. Es habe keine Signale gegeben, dass die Situation so schwierig ist. Noch Ende 2016 hatten sich die Hauptverwaltungsbeamten vor Ort getroffen, gab es ein Dankeschön des Vereins, da in zahlreichen Kommunen Zuwendungen für 2017 beschlossen worden waren. "Die Stadt hat über all die Jahre das ihr Mögliche getan", unterstreicht der Bürgermeister. Die Sewoba, eine 100-prozentige Tochter der Stadt, stellte die Räume mietfrei zur Verfügung. Auch Tische und Stühle hatte Schröder für die Tafel organisiert.

Seit 2015 spitzten sich die Probleme zu. Zum einen ging es um die Bewilligung von MAE-Maßnahmen durch das Jobcenter. Der Landkreis hatte sich stark gemacht, dass immer wieder für sechs Jugendliche eine Maßnahme stattfinden konnte. Die langjährige Projektleiterin Marion Neuenfeldt indes musste durch den Verein allein finanziert werden. Dafür hatten zahlreiche Kommunen Mittel aus ihrem Haushalt bereitgestellt, auch Seelow. Der Kirchenkreis Seelow half 2016 mit einer Spende von 529 Euro, um ein defektes Kühlregal umgehend ersetzen zu können. "Aber auch das Kühlauto und die Personalkosten waren nicht mehr zu finanzieren", erklärt Marita Seibold. Es sei von Jahr zu Jahr ein größerer Kraftakt geworden, die notwendigen Mittel über Spenden und Zuwendungen zu bekommen. Marita Seibold räumt ein, dass es auch innerhalb des Vereins große Personalsorgen gab. Die langjährige Geschäftsführerin fiel wegen Krankheit lange aus, wurde berufsunfähig. Auch Heidrun Förster, die als Vorsitzende ehrenamtlich immer wieder für den Erhalt der Seelower Tafel kämpfte, ist schwer erkrankt, trat von allen Ämtern zurück. Joachim Krauß führt jetzt den Verein.

Marita Seibold dankt allen, die in den zurück liegenden Jahren die Tafel unterstützt haben. Die Nutzer - in jedem Monat wurden mehr als 600 Beutel mit Lebensmitteln verteilt - werden an den Ausgabetagen informiert. Das Angebot des Vereins, die Tafel am Holzmarkt 1 in Frankfurt zu nutzen, wird für die meisten Hartz-IV-Empfänger keine Alternative sein. Dort ist jeden Tag geöffnet, aber man könne natürlich nie im Voraus sagen, was angeboten wird, betont die Geschäftsführerin. Man habe versucht, für Seelow einen neuen Träger zu finden. Der Brotkorb sei letztlich ein wichtiger sozialer Anlaufpunkt gewesen. "Es sah aus, als ob es klappen könnte, aber letztlich wurde ein Termin zur möglichen Übernahme des Objekts dann doch abgesagt", bedauert Marita Seibold.

Für die sechs MAE-Kräfte ist die Maßnahme Ende Juni ausgelaufen. Für Marion Neuenfeldt, die gute Seele der Seelower Tafel, kam die Kündigung.