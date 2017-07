Auf den Spuren von Hans Keilson

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Marita Keilson-Lauritz, Witwe des 2011 verstorbenen Bad Freienwalder Ehrenbürgers Hans Keilson, und der holländische Autor Jos Versteegen befinden sich auf Recherchetour in Bad Freienwalde. Sie arbeiten an einer Keilson-Biografie.

"Wir haben gerade eine Entdeckung gemacht", freut sich Jos Versteegen am Mittwochvormittag im Oderlandmuseum. Hans Keilsons älterer Bruder Herbert, geboren am 3. Mai 1905, starb fünf Wochen nach seiner Geburt. "Mein Mann hat immer erzählt, er sei bei der Geburt gestorben, weil sich die Nabelschnur um seinen Hals gelegt habe", berichtet Marita Keilson-Lauritz.Dieses Detail müsse nun korrigiert werden.

Der Dichter und Übersetzer Jos Versteegen arbeitet seit Januar an einer Biografie über Hans Keilson. In vier Jahren, schätzt er, werde sie wohl erscheinen. Der Kontakt zu Keilsons Witwe war bei der Veröffentlichung von Keilsons Tagebuch 2014 zustande gekommen.

1944 verfasste Keilson 46 Sonette, eine besondere Gedichtform, für seine Geliebte Hanna aus Delft. Versteegen, der sich als Dichter mit Sonetten beschäftigt hat, bekommt den Auftrag zehn der Sonette für die Veröffentlichung des Tagebuches ins Holländische zu übersetzen.

"Sonette haben einen bestimmten Rhythmus und müssen sich reimen. Es reicht also nicht, nur den Inhalt zu übertragen", erläutert Versteegen die Schwierigkeiten. Er selber habe Keilson nicht kennengelernt. An den Sonetten beeindrucke ihn, dass es der Autor geschafft habe, die Liebe in Zeiten des Grauens auszudrücken. Es gebe sogar ein Gedicht über die Gaskammern und eines über Hitler.

Der Übersetzer meistert die Hürden. Vergangenes Jahr erscheint die Gesamtausgabe mit dem Titel "46 Sonette für Hanna" in deutscher und niederländischer Sprache. Marita Keilson-Lauritz, ist mit dem Ergebnis wohl mehr als zufrieden und traut dem Autor auch die Biografie zu.

Bei ihrem Aufenthalt in Bad Freienwalde wollen beide Wissenslücken bei Kindheit und Jugend des Arztes, Psychoanalytikers und Schriftstellers schließen, der am 12. Dezember 1909 in Bad Freienwalde geboren und am 28. November 2011 im niederländischen Hilversum gestorben ist. Dorthin war Keilson als Jude vor den Nazis geflüchtet, dort führte er später auch seine Praxis als Psychoanalytiker und dort lebt Marita Keilson-Lauritz noch heute. Als Quellen nutzen die Biografen den Oberbarnimer Kreiskalender, das Oberbarnimer Kreisblatt sowie das Archiv der Stadt. Sie interessiere vor allem, welche Reaktionen Keilsons autobiografischer Roman "Das Leben geht weiter", der 1933 erschien, in Bad Freienwalde hervorgerufen hat. In dem Roman schildert Keilson vor allem sein Leben in Bad Freienwalde. "Gab es eine Rezension in der Zeitung?", fragt Marita Keilson-Lauritz. Bisher habe sie noch nichts gefunden.

Entdeckt haben sie indes Ernst Burkart, den Keilson mehrfach als literarischen Mentor bezeichnet habe. Er habe ihm Thomas Mann nähergebracht. In "Das Leben geht weiter" habe ihm Keilson den Namen Dr. Koester verpasst, so Marita Keilson-Lauritz. Im Oberbarnimer Kreiskalender werde Burkart, der ab 1933 nach rechts abgedriftet sei, als Assessor im Landratsamt bezeichnet. Burkhart gehörte der 1922 in Freienwalde gegründeten literarischen Vereinigung an.

Marita Keilson-Lauritz und Jos Versteegen, die eine Woche in Bad Freienwalde bleiben besuchen am Mittwochnachmittag die Stadt- und Kreisbibliothek, die als einzige in Deutschland Hans Keilsons Namen trägt - seit 2004, also noch zu seinem Lebzeiten. Dass die Bibliothek Keilsons Namen trage und er in Bad Freienwalde fast populär geworden ist, sei Verdienst des Filmregisseurs Eberhard Görner und einer einstimmigen Entscheidung der Stadtverordneten.

Marita Keilson-Lauritz und Jos Versteegen haben die Zimmer in der Tourist-Information, die neben dem Geburtshaus Keilsons liegt, gemietet: "Wir wollten den gleichen Blicks aus dem Fenster haben wie er."